Футбол
Маурицио Сарри: «Челси» провел невероятный матчВести.Ru 00:17
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Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале
Советский спортвчера в 18:46
Сарри – после выхода в финал ЛЕ: «До матча у нас было трое травмированных, теперь пятеро»
Бомбардир.рувчера в 18:34
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Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Обновлено вчера в 06:48
Политика
В Казахстане заблокировали соцсети и сайты ряда СМИ
Уточняется, что доступ закрыт к Facebook, Instagram, Telegram и YouTube, при этом «ВКонтакте» продолжает работать.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Воздушную часть парада Победы отменили в Москве
Из-за плохих метеоусловий в Москве отменили воздушную часть Парада Победы. Об этом в четверг, 9 мая, сообщили в Минобороны России.
Обновлено вчера в 04:15
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию
Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии
По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Киев признает недействительными российские паспорта жителей Донбасса
На Украине придумали, как ответить на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено 08 мая в 05:09
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах
В России разрабатывается инновационный высокоскоростной катер «Кречет».
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
Болельщики признали Бензема лучшим игроком «Реала» в апреле
Французский форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Карим Бензем признан лучшим игроком своей команды по итогам голосования болельщиков.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Стриптиз и пилотка: жена экс-депутата поздравила с Днем Победы
Обновлено вчера в 20:43
Музыка
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для «Евровидения»
Обновлено 08 мая в 05:40
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено вчера в 00:56
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Стивен Сигал оценил главный парад Победы
Актер Стивен Сигал высказал свое мнение по поводу парада Победы на Красной площади в Москве, на котором присутствовал лично.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»
Обновлено вчера в 06:49
Общество
Любовный гороскоп на май: месяц привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин
Не хочется разочаровывать влюбленных, но май, вроде бы созданный для свиданий и признаний, привнесет немало сложностей в отношения мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Общество
В Москве запустили праздничный салют в честь Дня Победы
Десятиминутный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве в четверг, было дано 10 тыс. выстрелов.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58