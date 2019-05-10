Футбол

Маурицио Сарри: «Челси» провел невероятный матчВести.Ru 00:17

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри назвал встречу с "Айнтрахтом" невероятной.
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Маурицио Сарри: «На данный момент АПЛ — лучший чемпионат в Европе»

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Сарри: «Тяжело играть столько матчей. Но меня это даже заводит»

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Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале

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Сарри: «Игроки „Челси“ запаниковали в начале второго тайма с „Айнтрахтом“»

Sport24.ruвчера в 19:41

Сарри: «Челси» провёл 61-й матч в сезоне, в Италии играют 50 или 52

Чемпионатвчера в 19:23

Маурицио Сарри: «Это был невероятный матч»

Спорт-Экспрессвчера в 23:17

Сарри – после выхода в финал ЛЕ: «До матча у нас было трое травмированных, теперь пятеро»

Бомбардир.рувчера в 18:34
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
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В Москве умер журналист Сергей Доренко

UPD 22:30:Смерть Сергея Доренко наступила в результате естественных причин. У журналиста, вероятно, случился сердечный приступ.
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Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
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Культура

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
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Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Политика

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
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Цукерберг тайно купил два особняка на озере Тахо за $59 млн

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Авто

Короткий тест на возраст: что делал гаишник в стакане?

Во время очередных реформ в первом десятилетии нового века все московские «стаканы» исчезли.
Обновлено вчера в 22:48
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
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Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»

Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
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Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
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Происшествия

Кокорин и Мамаев доставлены в суд на оглашение приговора

Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. (Александр Рогулев) Суд Кокорина и Мамаева: сегодня - приговор.
Обновлено 08 мая в 02:40
Армия и оружие

Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области

Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Хоккей

«Йокерит» расторг контракт с Заполски

«Йокерит» объявил о расторжении контракта с голкипером Райаном Заполски.
Обновлено в 02:25
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Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)

В Лондоне состоялся поединок между «Челси» и «Айнтрахтом». Победитель не был выявлен в основное и дополнительное время.
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Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко

Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.
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Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
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Луис Суарес перенес операцию и пропустит минимум месяц

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес артроскопическую операцию на правом колене из-за повреждения мениска и выбыл из строя на срок от четырех до шести недель, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
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Футбол

Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург

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Хоккей

Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
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Экономика

Минимальный размер льготного займа для МСП снижен до 500 тысяч рублей

Текущий коридор льготного займа от 3 млн руб. до 100 млн руб. изменится на "от 500 тыс. руб. до 500 млн руб.", уточнили ТАСС в Минэкономразвития.
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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