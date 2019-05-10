Футбол
Маурицио Сарри: «Челси» провел невероятный матчВести.Ru 00:17
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Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале
Советский спортвчера в 18:46
Сарри – после выхода в финал ЛЕ: «До матча у нас было трое травмированных, теперь пятеро»
Бомбардир.рувчера в 18:34
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Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество
В Японии отчеканят памятные монеты к коронации императора Нарухито
В Японии намерены отчеканить памятные монеты к коронации императора Нарухито.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Общество
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
Как передает телеканал NHK, по случаю предстоящего праздника сотрудники зоопарка изготовили снежные фигурки большой и маленькой панд, своеобразных копий мамы и ее дочки.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Население Алтайского края продолжает сокращаться
Чаще всего жители Алтайского края умирали от болезней системы кровообращения (2651 человек против 2391 — в 2018 году).
Обновлено в 03:18
Происшествия
Названа причина задержания сотрудника Mash
Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
Обновлено в 05:46
Футбол
«Оренбург» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Обновлено в 06:34
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский назвал потенциальных кандидатов на пост главы администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:23
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры
Считается, что камеры смартфонов Samsung получат 64-мегапиксельные сенсоры уже в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Происшествия
Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42