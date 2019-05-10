Футбол

Маурицио Сарри: «Челси» провел невероятный матчВести.Ru 00:17

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри назвал встречу с "Айнтрахтом" невероятной.
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Сарри: «Челси» провёл 61-й матч в сезоне, в Италии играют 50 или 52

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Soccer.ruвчера в 20:28

Сарри: «Игроки „Челси“ запаниковали в начале второго тайма с „Айнтрахтом“»

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Маурицио Сарри: «Челси» провел невероятный матч

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Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале

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Сарри – после выхода в финал ЛЕ: «До матча у нас было трое травмированных, теперь пятеро»

Бомбардир.рувчера в 18:34
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В Москве скончался Сергей Доренко

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Как передает телеканал NHK, по случаю предстоящего праздника сотрудники зоопарка изготовили снежные фигурки большой и маленькой панд, своеобразных копий мамы и ее дочки.
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Население Алтайского края продолжает сокращаться

Чаще всего жители Алтайского края умирали от болезней системы кровообращения (2651 человек против 2391 — в 2018 году).
Обновлено в 03:18
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Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
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Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
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В Дзержинске в результате ДТП с троллейбусом погибли пять человек

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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.
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Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

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Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский назвал потенциальных кандидатов на пост главы администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
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На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
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МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году

По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
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WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
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Раскрыта история знакомства Марины Влади с Владимиром Высоцким

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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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