Футбол
Маурицио Сарри: «Челси» провел невероятный матчВести.Ru 00:17
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Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале
Советский спортвчера в 18:46
Сарри – после выхода в финал ЛЕ: «До матча у нас было трое травмированных, теперь пятеро»
Бомбардир.рувчера в 18:34
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Авто
Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ
Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В Японии в результате землетрясения пострадали два человека
В Японии на юго-западном острове Кюсю в результате произошедшего землетрясения пострадали по меньшей мере два человека.
Обновлено в 02:08
Общество
Выжимаем из выходных максимум: знакомимся с лучшей женщиной-водителем и слушаем музыку из «Героев»
Ну что, осталось догулять три выходных и с грустью вернуться в реальность, в которой нам больше не выпадет таких долгих каникул.
Обновлено в 02:02
Футбол
Игроки «Торино» устроили потасовку во время тренировки
Голкипер "Торино" Сальваторе Сиригу и хавбек Томас Ринкон устроили потасовку на поле во время тренировки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Украинские военные сообщили об обстрелах своих позиций в Донбассе
Армия самопровозглашённых ДНР и ЛНР обстреляла позиции украинских военнослужащих в Донбассе, сообщили в пресс-службе центра Операции объединённых сил.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко
Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Трамп назвал худшего в истории директора ФБР
Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
Обновлено в 02:09
Политика
Лукашенко назвал причины непосещения главного парада Победы
Отсутствие приглашения из Москвы и праздничные мероприятия в Минске явились причиной неприезда президента Белоруссии Александра Лукашенко на парад Победы на Красной площади 9 мая, передает белорусское агентство БЕЛТА.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы.
Обновлено вчера в 13:54
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41
Экономика
Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.
Обновлено вчера в 21:05
Космос
Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины
Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
Начался парад Победы на Красной площади
На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников смог отдать результативную передачу. «Бостон» повел в серии со счетом 1-0.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Бекхэм был на полгода лишен водительских прав
Обновлено вчера в 10:41
Общество
В Совфеде отреагировали на гибель Доренко
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался после сообщений о гибели журналиста Сергея Доренко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Транспорт
Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено
Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
Обновлено вчера в 18:25
Авто
Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?
"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
Обновлено в 01:20
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54