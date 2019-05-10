Футбол
Маурицио Сарри: «Челси» провел невероятный матчВести.Ru 00:17
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Маурицио Сарри: Победа над «Айнтрахтом» далась нелегко, но сейчас мы в финале
Советский спортвчера в 18:46
Сарри – после выхода в финал ЛЕ: «До матча у нас было трое травмированных, теперь пятеро»
Бомбардир.рувчера в 18:34
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Космос
Владелец Amazon представил прототип нового лунного модуля
Обновлено вчера в 22:18
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Адвокат Трампа намерен посетить Киев
Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев и встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад
Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек
В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
Обновлено в 03:41
Политика
Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран
Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.
Обновлено вчера в 23:52
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая
Стоимость проезда одного пассажира в метрополитене Екатеринбурга вырастет с 28 до 32 рублей 15 мая.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Космос
Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Полиция Австрии объявила в международный розыск основателя арт-группы "Война" Олега Воротникова, которого обвиняют в незаконном обороте оружия.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых дизельных SUV в России
Обновлено в 01:21
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский: «Никто не имеет права приватизировать победу в войне»
Обновлено вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские вытащили людей из утонувшего автомобиля
Людей сносило потоком воды, машины «плыли» по дорогам и глохли. Один из инцидентов произошел на перекрестке улиц Чайковского и Большакова.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 04:59
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Футбол
Пепе предложил защитнику «Риу Аве» €600 тыс. за проигрыш
По информации источника, бразилец предложил защитнику "Риу Аве" Фабио Коэнтрау €600 тыс. за победу в матче 33-го тура чемпионата Португалии.
Обновлено в 03:48
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
Напомним, что матч между «Челси» и «Айнтрахтом» состоится в 22:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Число погибших в ДТП с троллейбусом в Дзержинске увеличилось до пяти
Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 5 человек, один из пострадавших умер в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
Обновлено вчера в 08:00
Хоккей
«Адмирал» заключил соглашение с защитником Лалондом
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» объявил о подписании контракта с канадским защитником Шоном Лалондом, сообщает 10 мая пресс-служба клуба в официальном twitter команды.
Обновлено в 03:56