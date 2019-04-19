Футбол
Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»Спорт-Экспресс вчера в 17:49
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Маурицио Сарри: Хотим выиграть Лигу Европы, но прекрасно понимаем, что это будет сложно
Советский спортвчера в 17:52
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Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Музыка
«Московская весна а cappella» пройдет на 51 площадке
Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой
Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей
Овечкин догнал Малкина по голам в плей-офф НХЛ
Обновлено в 01:38
Здоровье
В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней
Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено вчера в 06:56
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено 17 апреля в 04:58
Политика
На Украине назначили вторые дебаты Порошенко и Зеленского
На Украине назначены на 21:00 в пятницу 19 апреля дебаты на Общественном телевидении кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес
Станислав Садальский рассказал о том, что полиция рассматривает криминальную версию смерти Цывиной
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
Обновлено в 01:16
Гаджеты
Робот Apple Daisy может разбирать 200 смартфонов iPhone в час
Компания Apple объявила о значительном расширении своих программ по переработке электроники, увеличив в четыре раза количество мест, в которых пользователи США могут отправить свои смартфоны iPhone на разборку роботом Daisy.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Кронштадте избили инвалида за сделанное замечание
Сегодня, 18 апреля, в одном из домов Кронштадта избили 58-летнего мужчину, тяжелого инвалида с детства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Сухая и теплая погода ожидается в Москве 19 апреля
Обновлено в 00:51
Здоровье
В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»
Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием "для профилактики" повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Макрон вручил Уэльбеку орден Почетного легиона
Писатель Мишель Уэльбек получил из рук президента Франции Эмманюэля Макрона высшую награду страны - орден Почетного легиона.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Музыка
Алексей Текслер привел супругу на концерт Дениса Мацуева
Врио губернатора поблагодарил Дениса Мацуева за верность южноуральским зрителям и заверил маэстро, что в Челябинской области любят классическую музыку.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено вчера в 01:44