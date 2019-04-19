Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»Спорт-Экспресс вчера в 17:49

По сумме двух матчей команда вышла в полуфинал, где сыграет с "Айнтрахтом".

Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»

Музыка «Московская весна а cappella» пройдет на 51 площадке Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая.

Шоу-бизнес Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.

Здоровье В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней Немецкие близнецы побили рекорд, установленный в Ирландии в 2012 году. Там пара малышей появилась на свет с разницей в 87 дней.

Армия и оружие Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.

Политика Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

Космос Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.

Политика На Украине назначили вторые дебаты Порошенко и Зеленского На Украине назначены на 21:00 в пятницу 19 апреля дебаты на Общественном телевидении кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Политика Доклад Мюллера стал бестселлером Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.

Политика В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.

Гаджеты Робот Apple Daisy может разбирать 200 смартфонов iPhone в час Компания Apple объявила о значительном расширении своих программ по переработке электроники, увеличив в четыре раза количество мест, в которых пользователи США могут отправить свои смартфоны iPhone на разборку роботом Daisy.

Политика Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Происшествия В Кронштадте избили инвалида за сделанное замечание Сегодня, 18 апреля, в одном из домов Кронштадта избили 58-летнего мужчину, тяжелого инвалида с детства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Здоровье В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики» Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием "для профилактики" повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА "Новости".

Общество Макрон вручил Уэльбеку орден Почетного легиона Писатель Мишель Уэльбек получил из рук президента Франции Эмманюэля Макрона высшую награду страны - орден Почетного легиона.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Происшествия Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

Музыка Алексей Текслер привел супругу на концерт Дениса Мацуева Врио губернатора поблагодарил Дениса Мацуева за верность южноуральским зрителям и заверил маэстро, что в Челябинской области любят классическую музыку.

Общество ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.