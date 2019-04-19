Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»Спорт-Экспресс вчера в 17:49

По сумме двух матчей команда вышла в полуфинал, где сыграет с "Айнтрахтом".
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Сарри впервые в карьере вывел свою команду в полуфинал еврокубка

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Аспиликуэта: «Мы не хотим выигрывать Лигу Европы подобным образом»

Soccer.ru00:04

Сарри впервые в карьере вышел в полуфинал еврокубков

Чемпионатвчера в 18:30

Маурицио Сарри: Хотим выиграть Лигу Европы, но прекрасно понимаем, что это будет сложно

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Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»

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Сарри впервые в карьере вывел команду в полуфинал еврокубка

Матч ТВвчера в 18:48

Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»

Sports.ruвчера в 18:03
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Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

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В России могут появиться частные кладбища.
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Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая.
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Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой

Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
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Здоровье

В Германии зачатые в один день близнецы родились с разницей в 97 дней

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Армия и оружие

Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв

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Обновлено вчера в 06:56
Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

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Обновлено вчера в 07:50
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
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Политика

На Украине назначили вторые дебаты Порошенко и Зеленского

На Украине назначены на 21:00 в пятницу 19 апреля дебаты на Общественном телевидении кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал о том, что полиция рассматривает криминальную версию смерти Цывиной

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Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
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Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
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Политика

В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премьер-министра.
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Гаджеты

Робот Apple Daisy может разбирать 200 смартфонов iPhone в час

Компания Apple объявила о значительном расширении своих программ по переработке электроники, увеличив в четыре раза количество мест, в которых пользователи США могут отправить свои смартфоны iPhone на разборку роботом Daisy.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
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Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

В Кронштадте избили инвалида за сделанное замечание

Сегодня, 18 апреля, в одном из домов Кронштадта избили 58-летнего мужчину, тяжелого инвалида с детства, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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Общество

Сухая и теплая погода ожидается в Москве 19 апреля

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Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

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Здоровье

В ВОЗ призвали не принимать антибиотики «для профилактики»

Директор секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер заявил, что антибиотики следует продавать только по рецепту, поскольку их прием "для профилактики" повышает устойчивость бактерий к лекарствам, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Макрон вручил Уэльбеку орден Почетного легиона

Писатель Мишель Уэльбек получил из рук президента Франции Эмманюэля Макрона высшую награду страны - орден Почетного легиона.
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Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

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Происшествия

В Хакасии учителя-педофила приговорили к 13 годам колонии

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Политика

Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него

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Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
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Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России

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Алексей Текслер привел супругу на концерт Дениса Мацуева

Врио губернатора поблагодарил Дениса Мацуева за верность южноуральским зрителям и заверил маэстро, что в Челябинской области любят классическую музыку.
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ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
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Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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