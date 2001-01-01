Футбол
Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»Спорт-Экспресс вчера в 17:49
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Маурицио Сарри: Хотим выиграть Лигу Европы, но прекрасно понимаем, что это будет сложно
Советский спортвчера в 17:52
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Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время
Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Политика
Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Происшествия
После гибели мальчика в детском саду в Югре проверят игровые площадки
После гибели на игровой площадке в детском саду Нягани 4-летнего мальчика губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики автономного округа провести проверку причин трагедии.
Обновлено в 03:58
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Здоровье
Близнецы в Германии родились с разницей в 97 дней
Жительница Кельна Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Как утверждает новоиспеченная мама, малыши были зачаты в один день.
Обновлено в 03:03
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Путин поздравил евреев с Песахом
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:45
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Космос
«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения
Обновлено вчера в 12:22
Футбол
Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболу
Заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках, а футболистам — прогрессировать.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Выяснилось как Оксана Акиньшина охмуряла самых звездных мужчин
Будущая звездная актриса родилась в обычной ленинградской семье.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Красноярске два человека погибли в результате обрушения крыши здания
В Красноярске двое рабочих погибли в результате частичного обрушения крыши здания на территории "Красноярского завода деталей трубопроводов".
Обновлено вчера в 12:23
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.
Обновлено в 04:04
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ
Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Бизнесвумен рассказала об уходе ее мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя Карапетян поделилась тем, как пережила измену своего супруга Игоря Булатова, который оставил семью ради 35-летней модели Виктории Лопыревой.
Обновлено в 02:57
Наука
Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить изменщика
Исследование провела группа ученых из Университета Западной Австралии, они вычислили, какие мужчины могут быть потенциальными изменниками.
Обновлено вчера в 12:42