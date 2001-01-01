Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»Спорт-Экспресс вчера в 17:49

По сумме двух матчей команда вышла в полуфинал, где сыграет с "Айнтрахтом".
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Аспиликуэта: «Мы не хотим выигрывать Лигу Европы подобным образом»

Soccer.ru00:04

Сарри впервые в карьере вывел команду в полуфинал еврокубка

Матч ТВвчера в 18:48

«Челси» вошёл в историю футбола

Sport.ruвчера в 17:29

Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»

Спорт-Экспрессвчера в 17:49

Сарри впервые в карьере вышел в полуфинал еврокубков

Чемпионатвчера в 18:30

Маурицио Сарри: Хотим выиграть Лигу Европы, но прекрасно понимаем, что это будет сложно

Советский спортвчера в 17:52

Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»

Sports.ruвчера в 18:03
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Хоккей

Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время

Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Политика

Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 07:05
Политика

Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Происшествия

После гибели мальчика в детском саду в Югре проверят игровые площадки

После гибели на игровой площадке в детском саду Нягани 4-летнего мальчика губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики автономного округа провести проверку причин трагедии.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных

Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Транспорт

ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права

Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Здоровье

Близнецы в Германии родились с разницей в 97 дней

Жительница Кельна Оксана родила близнецов с разницей в 97 дней. Как утверждает новоиспеченная мама, малыши были зачаты в один день.
Обновлено в 03:03
Экономика

Реальные доходы россиян снизились на 2,3%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено вчера в 09:49
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Хоккей

Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Путин поздравил евреев с Песахом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Обновлено в 03:45
Политика

МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России

Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Обновлено в 03:35
Космос

«Hubble» сфотографировал туманность на свой День рождения

Обновлено вчера в 12:22
Футбол

Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболу

Заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках, а футболистам — прогрессировать.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Выяснилось как Оксана Акиньшина охмуряла самых звездных мужчин

Будущая звездная актриса родилась в обычной ленинградской семье.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Красноярске два человека погибли в результате обрушения крыши здания

В Красноярске двое рабочих погибли в результате частичного обрушения крыши здания на территории "Красноярского завода деталей трубопроводов".
Обновлено вчера в 12:23
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Обновлено вчера в 17:12
Общество

Яровая предложила освободить студентов от уплаты налога с матпомощи

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила освободить студентов и аспирантов от налогов при получении материальной помощи.
Обновлено в 04:04
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ

Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Бизнесвумен рассказала об уходе ее мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя Карапетян поделилась тем, как пережила измену своего супруга Игоря Булатова, который оставил семью ради 35-летней модели Виктории Лопыревой.
Обновлено в 02:57
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить изменщика

Исследование провела группа ученых из Университета Западной Австралии, они вычислили, какие мужчины могут быть потенциальными изменниками.
Обновлено вчера в 12:42
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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