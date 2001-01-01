Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»Спорт-Экспресс вчера в 17:49

По сумме двух матчей команда вышла в полуфинал, где сыграет с "Айнтрахтом".
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Четверо голодных: за трофеем и Лигой чемпионов

Soccer.ru02:55

Маурицио Сарри: «Я выиграл 18 из 22 матчей ЛЕ, но меня считают тренером, не соответствующим уровню еврокубков»

Sports.ruвчера в 18:03

Маурицио Сарри: Хотим выиграть Лигу Европы, но прекрасно понимаем, что это будет сложно

Советский спортвчера в 17:52

Маурицио Сарри: «„Челси“ очень плохо начал второй тайм»

Спорт-Экспрессвчера в 17:49

Сарри впервые в карьере вышел в полуфинал еврокубков

Чемпионатвчера в 18:30

«Челси» вошёл в историю футбола

Sport.ruвчера в 17:29

Сарри впервые в карьере вывел команду в полуфинал еврокубка

Матч ТВвчера в 18:48
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Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Мужчину, гревшего воду на Вечном огне в Волгограде, отправили лечиться

Жителя Свердловской области, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на лечение, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Волгоградской области.
Обновлено в 03:35
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено в 05:29
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Интернет

Facebook хранит миллионы паролей Instagram в открытом доступе

Напомним, 21 марта вышло официальное сообщение Facebook, что миллионы паролей от аккаунтов соцсети были доступны работникам компании.
Обновлено в 05:39
Экономика

Лукашенко не хочет «ходить с протянутой рукой»

Глава Белоруссии дал поручение кабмину ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.
Обновлено в 04:58
Политика

Россия запретила экспортировать нефть на Украину

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду

Накануне в результате несчастного случая в одном из детских садов погиб четырехлетний мальчик: он просунул голову между ограждениями и не смог выбраться.
Обновлено в 04:13
Наука

В США нашли способ для более эффективного питания современных гаджетов

Стоит напомнить, что в современных гаджетах располагается огромное количество транзисторов, которые отвечают за управление электрическим сигналом и его распределение.
Обновлено 16 апреля в 08:42
Происшествия

Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина

Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Ольга Орлова повеселилась на дне рождения Валерии

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова повеселилась на праздновании 51-го дня рождения известнейшей российской исполнительницы Валерии.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Здоровье

Близнецы родились с разницей в 97 дней в Германии

В Германии женщина родила двух близняшек с разницей в 97 дней, пишет Das Bild.
Обновлено в 04:31
Экономика

Депутаты Заксобрания Челябинской области отчитались о доходах

«Курс дела» собрал самые яркие моменты декларационной кампании региональных парламентариев Топ самых финансово успешных депутатов возглавил собственник компании «Южуралзолото» Константин Струков, задекларировавший в 2018 году 4 млрд. 461 млн. рублей.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

Трое из пяти пострадавших в ДТП - несовершеннолетние, все участники происшествия являются жителями Ставропольского края.
Обновлено в 04:32
Авто

Как сэкономить на кузовном ремонте — полузабытый способ

Вдобавок любая шпаклевка дает усадку.
Обновлено в 05:03
Общество

Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Хоккей

Кучеров и Василевский присоединятся к сборной России

Нападающий Никита Кучеров, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), присоединится к сборной России.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Франция отправит в Эстонию около 300 военных и 25 единиц техники

Обновлено в 01:30
Политика

Одесса: «легенду Майдана» облили ведром помоев

«Легенда Майдана» Мустафа Найем пережил несколько неприятных минут в Одессе.
Обновлено в 05:05
Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных дорожных камер

Вице-премьер Максим Акимов поручил Генеральной прокуратуре России проверить законность установки частными компаниями камер для фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 04:08
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря пиву

По мнению исследователей, именно бесперебойное снабжение жителей чичей позволило древнему государству просуществовать пятьсот лет без серьезных военных конфликтов.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Спорт

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд на очередное заседание

Обновлено в 02:46
Происшествия

Полиция: Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Нотр-Даме

По словам источника в судебной полиции Франции, причиной пожара в Нотр-Дам-де-Пари могло стать короткое замыкание, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Forbes впервые составил рейтинг российских филантропов

Учитывались только те фонды, которые учредили либо финансируют люди, входящие в список богатейших бизнесменов, который традиционно составляет Forbes.
Обновлено в 05:43
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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