Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ общается с агентом Азара каждую неделю»
Sports.ru
вчера в 23:46

Знаю, что клуб общается с агентом Азара каждую неделю.
Sports.ruвчера в 23:46

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Сарри: хочу, чтобы Азар остался в «Челси», но только если он сам этого хочет

Чемпионат00:36

Сарри: «Переговоры „Челси“ с Азаром идут каждую неделю»

Soccer.ruвчера в 20:57

Маурицио Сарри: «„Челси“ общается с агентом Азара каждую неделю»

Sports.ruвчера в 23:46

Маурицио Сарри: «Хочу, чтобы Азар остался в „Челси“, но только если он сам этого желает»

Матч ТВвчера в 19:39

Маурицио Сарри: «Хочу, чтобы Азар остался в „Челси“, но только если он сам этого желает»

Sportbox.RUвчера в 19:39

Сарри: «Переговоры между „Челси“ и агентом Азара идут каждую неделю»

Sport24.ruвчера в 19:20
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«Манчестер Сити» установил рекорд по разнице мячей

Обновлено в 01:41
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Солабарриета стал новым главным тренером «Атлетика»

«Атлетик» объявил о назначении Аритца Солабарриеты на пост главного тренера команды. Условия соглашения со специалистом пока неизвестны.
Обновлено в 01:32
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Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

Переход шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан», по всей видимости, не состоится, сообщает Football Italia.
Обновлено в 01:49
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Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
Обновлено в 01:47
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Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
Обновлено в 01:41
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Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Обновлено в 01:07
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Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Обновлено в 01:42
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Автогол принес «Леганесу» победу над «Райо Вальекано»

"Райо Вальекано" с минимальным счетом уступил "Леганесу" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:32
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РПЛ изменит календарь, чтобы зимой северные клубы не играли дома

Лига будет принудительно менять команды кругами, если кому-то из северных/сибирских клубов выпадет играть в ноябре или декабре дома.
Обновлено в 01:29
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Футбол ниже ноля: четвертьфиналы Олимп-Кубка России пройдут на морозе

Противостояния «Локомотива» с «Рубином», «Краснодара» с «Ростовом» и «Спартака» с «Уралом» в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России станут заключительными в 2018 году.
Обновлено в 01:51
Футбол

«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии

Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол

Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.
Обновлено вчера в 16:09
Футбол

Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой

Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:00
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Экс-тренер «Ростова» сделал прогноз на игру с «Краснодаром»

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин сделал прогноз на игру команды с "Краснодаром" в рамках Олимп - Кубка России, передает газета "Известия".
Обновлено в 01:52
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Вальверде назвал абсурдом пятое место Месси в голосовании за «Золотой мяч»

Обновлено вчера в 15:43
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Бельгии.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
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