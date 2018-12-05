Знаю, что клуб общается с агентом Азара каждую неделю.

Футбол Футбол Солабарриета стал новым главным тренером «Атлетика» «Атлетик» объявил о назначении Аритца Солабарриеты на пост главного тренера команды. Условия соглашения со специалистом пока неизвестны.

Футбол Футбол Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва Переход шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в «Милан», по всей видимости, не состоится, сообщает Football Italia.

Футбол Футбол Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.

Футбол Футбол Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.

Футбол Футбол Анри призвал не накалять обстановку вокруг «Монако»

Футбол Футбол Черчесов признан тренером года по версии Минспорта России

Футбол Футбол Автогол принес «Леганесу» победу над «Райо Вальекано» "Райо Вальекано" с минимальным счетом уступил "Леганесу" в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании.

Футбол Футбол РПЛ изменит календарь, чтобы зимой северные клубы не играли дома Лига будет принудительно менять команды кругами, если кому-то из северных/сибирских клубов выпадет играть в ноябре или декабре дома.

Футбол Футбол Футбол ниже ноля: четвертьфиналы Олимп-Кубка России пройдут на морозе Противостояния «Локомотива» с «Рубином», «Краснодара» с «Ростовом» и «Спартака» с «Уралом» в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России станут заключительными в 2018 году.

Футбол Футбол «Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.

Футбол Футбол Глава ДСИ РФС Егоров: пенальти в ворота «Спартака» назначен ошибочно Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.

Футбол Футбол Роман Еременко может покинуть «Спартак» уже нынешней зимой Похоже, что нового главного тренера московского "Спартака" Олега Кононова не устраивает форма и стиль игры хавбека Романа Еременко, который подписал контракт с "красно-белыми" в августе нынешнего года.