Футбол
Маурицио Сарри: «„Челси“ нужна замена, если Фабрегас уйдет»
Маурицио Сарри: «„Челси“ нужна замена, если Фабрегас уйдет»Sports.ru09:09
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что клубу нужно заменить полузащитника Сеска Фабрегаса, который может перейти в «Монако».
Sports.ru09:09
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Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Общество
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России.
Обновлено в 08:18
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Политика
Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа
Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.
Обновлено в 06:35
Экономика
В парламенте оценили предложение профсоюзов об удвоении МРОТ
В Госдуме и Совете Федерации оценили предложение Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) о двукратном увеличении МРОТ.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Обновлено в 03:57
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Религия
Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста
Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Москве двухлетний мальчик проглотил таблетку от аритмии и умер
Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика
Захарова рассказала о визитах к задержанному в России Уилану
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что ситуацию с консульским доступом к задержанному в России Полу Уилану решат индивидуально с представителем каждой страны, гражданством которой он обладает.
Обновлено в 10:29
Культура
Ушел из жизни писатель и ученый Николай Лисовой
Автор "Православной энциклопедии" Николай Лисовой скончался в Москве в Рождество. Писателю, поэту, историку церкви и философу было 72 года.
Обновлено в 11:02
Кино
HBO показал кадры из последнего сезона «Игры престолов»
Помимо "Игры престолов", HBO показал небольшие фрагменты из "Хранителей", "Большой маленькой лжи", "Эйфории", "Настоящего детектива" и других премьер.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за задержания моряков
Украина направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с инцидентом около Керченского пролива 25 ноября, сообщил заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Кевин Спейси не признал вину в суде
Обновлено в 11:18
Авто
Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае
Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции
Обновлено в 12:09
Кино
Умер актер Уильям Морган Шеппард
В Лос-Анджелесе скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Трамп заявил о «должном темпе» вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию "неудачников из New York Times", которые "написали очень неточную статью" относительно его планов по Сирии и заявил, что вывод американских войск из арабской страны будет осуществлен "в должном темпе".
Обновлено в 12:16
Политика
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ
Обновлено в 00:15
Кино
В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 января состоялась церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».
Обновлено в 05:47
Политика
Мэй возглавит новый комитет кабмина по подготовке к «жесткому Brexit»
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитета кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из ЕС, если Лондон и Брюссель так и не смогут окончательно согласовать условия Brexit.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В районе Дарданелл погиб российский капитан сухогруза
Как рассказал собеседник агентства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" шел из Черного моря, миновал Босфор и двигался через Мраморное море в сторону Дарданелл.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349
NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.
Обновлено в 03:14
Политика
Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай
Все говорит в пользу того, что в поезде находился представитель высшего руководства КНДР, возможно лично Ким Чен Ын.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Одесской области в частном доме нашли тела четырех человек
Тела трех мужчин и женщины найдены в частном доме в селе Измаильского района Одесской области, сообщил в понедельник начальник главного управления областной полиции Дмитрий Головин.
Обновлено в 11:17