Футбол
Маурицио Сарри: «„Челси“ идет правильным путем»Спорт-Экспресс вчера в 15:15
|40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
|44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
|51′
Мохамед Салах
|53′
|56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
|66′
|75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
|77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
|90′
|66%
|Владение мячом
|34%
|86%
|Процент точных передач
|80%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|10
|5
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
7
Милнер
3
Фабиньо
5
Вейналдум
23
Шакири
9
Фирмино
10
Мане
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
9
Игуаин
10
Азар
22
Виллиан
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри похвалил своих подопечных за игру в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2). - Думаю, мы хорошо играли в первом тайме, - цитирует BBC Сарри.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:07, Ашберн
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова показала, как выглядит без макияжа
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Москве эвакуировали спортивную школу из-за найденного снаряда
Порядка 220 человек эвакуировали в понедельник днем из спортивной школы на западе Москвы после обнаружения предмета, похожего на снаряд, опасное место оцеплено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Алена Водонаева встречается с молодым бортпроводником
На сегодня выпускница «Дома-2» встречается с неким Иваном Гусевым.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4, результат которого составил 2 970 единиц, что на 8,6% меньше, чем годом ранее (3 248 авто).
Обновлено в 00:47
Политика
Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Экскурсионный автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе Калуга — Рязань в Тульской области.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Политика
В МИД РФ назвали условия для погашения долга перед Советом Европы
Россия погасит задолженность перед Советом Европы, если будут восстановлены права российской делегации в ПАСЕ и отменены дискриминационные меры.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В крупной аварии в Пензенской области погибли пять человек
В крупной аварии в Пензенской области погибли 5 человек. Трагедия произошла около часа ночи в Мокшанском районе.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Омске семеро пострадали при столкновении маршрутки и бетономешалки
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства крупного ДТП с маршрутным микроавтобусом в Омске, в результате которого пострадали семеро пассажиров.
Обновлено в 05:55
Экономика
Superjob: каждый четвёртый житель России не имеет сбережений
Около 40% граждан России не имеют никаких сбережений.
Обновлено в 04:10
Общество
Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT
Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.
Обновлено в 05:37
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Лукашенко раскритиковал Запад за попытку «избить» Эрдогана из-за С-400
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал позицию Турции по закупкам российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и раскритиковал Запад за попытку «избить» президента арабской республики Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 05:48
Культура
Рудковская высказалась о замене музыки в номере сына Плющенко
Продюсер Яна Рудковская высказалась относительно ситуации с выступлением в Японии их общего с фигуристом Евгением Плющенко сына, передает Hello.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский в видеообращении призвал Порошенко заняться делом, а не шоу
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал Петра Порошенко не ходить по телеканалам, а заниматься реальными делами.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Поправки правительства РФ ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию процедуры техосмотра автомобилей, сообщил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:01
Общество
Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".
Обновлено в 04:18
Авто
Первые вьетнамские автомобили запатентовали в РФ
В РФ запатентовали две первые модели автомобилей, созданные на предприятиях Вьетнама.
Обновлено в 02:25
Наука
Метаанализ выявил небольшое влияние улыбки на настроение
Речь идет о гипотезе мимической обратной связи — в ее рамках считается, что эмоциональная мимика может воздействовать на соответствующие эмоции даже тогда, когда вызвана искусственным образом.
Обновлено в 03:17
Политика
Савченко назвала смешным воскресное выступление Порошенко на стадионе
Надежда Савченко назвала "смешным и гадким" выступление президента Украины Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 05:47