Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ идет правильным путем»Спорт-Экспресс вчера в 15:15

Ливерпуль — Челси
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
40′
Антонио Рюдигер
Андреас Бодткер Кристенсен
44′
Сесар Аспиликуэта
Садио Мане
51′
Мохамед Салах
53′
56′
Каллум Хадсон-Одои
Гонсало Игуаин
Наби Кейта
Джорджиньо Вейналдум
66′
75′
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
77′
Мохамед Салах
Джердан Шакири
90′
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри похвалил своих подопечных за игру в матче 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:2). - Думаю, мы хорошо играли в первом тайме, - цитирует BBC Сарри.
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