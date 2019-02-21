Маурицио Сарри: «Челси» было нелегко в матче с «Мальме»Спорт-Экспресс 18:56

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Мальме" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:0) отметил, что первые 30 минут встречи его команде было сложно. По его словам, "синим" было нелегко.

Маурицио Сарри: «Челси» было нелегко в матче с «Мальме»

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