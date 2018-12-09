Футбол
Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“»
Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“»Матч ТВ04:20
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
|45′
|53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
|63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
|65′
|68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
|75′
Давид Луиз
|78′
Педро Родригес
|80′
|84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
|90′
|39%
|Владение мячом
|61%
|81%
|Процент точных передач
|88%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|13
|18
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
18
Жиру
12
Лофтус-Чик
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
18
Делф
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
47
Фоден
7
Стерлинг
33
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри похвалил выступление Эдена Азара в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Победа над действующим чемпионом (2:0) позволила «Челси» закрепиться на третьем месте и остаться в гонке за титул.
Матч ТВ04:20
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