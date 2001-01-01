Футбол

Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“»
Матч ТВ
04:20

Челси — Манчестер Сити
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
45′
53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
65′
68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
75′
Давид Луиз
78′
Педро Родригес
80′
84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
90′
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри похвалил выступление Эдена Азара в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Победа над действующим чемпионом (2:0) позволила «Челси» закрепиться на третьем месте и остаться в гонке за титул.
Матч ТВ04:20

Подробнее о событии

Сарри: устранить разрыв между «Манчестер Сити» и «Челси» за сезон нереально

Чемпионат04:34

Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“»

Матч ТВ04:20

Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“»

Sportbox.RU04:20

Маурицио Сарри: Нам нужно работать и стремиться сократить отставание от «Манчестер Сити»

Советский спортвчера в 17:31

Маурицио Сарри: «„Челси“ нереально догнать „Ман Сити“ в этом сезоне. Это сильнейшая команда Европы»

Sports.ruвчера в 20:28

Маурицио Сарри: «Рад победе над „Манчестер Сити“. Не так легко выиграть у Гвардьолы»

Спорт-Экспрессвчера в 15:13

Сарри: «Я доволен игрой Азара на позиции нападающего»

Soccer.ruвчера в 15:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 06:22, Ашберн
Футбол

Альба: «Золотой мяч» должен был получить Лионель Месси

Обновлено в 05:58
Футбол

«Спартак» одержал победу над «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 03:55
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Каждый может выиграть премьер-лигу»

Если вы спрашиваете меня, может ли «Ливерпуль» выиграть премьер-лигу, я отвечу «да».
Обновлено в 05:51
Футбол

«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов

По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Барселона» разгромила «Эспаньол»

Обновлено в 02:51
Футбол

Дмитрий Хохлов: «Газон наложит свой отпечаток на игру»

Матч «Динамо» — «Урал» состоится 9 декабря, начало игры — в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:02
Футбол

«Атланта Юнайтед» стала чемпионом МЛС впервые в истории

«Атланта Юнайтед» выиграла в финальном матче плей-офф МЛС у «Портленд Тимберс» (2:0). Клуб из Атланты, основанный в 2014 году, впервые стал чемпионом МЛС и завоевал путевку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
Обновлено в 06:09
Футбол

Фалькао может вернуться в «Атлетико». В переходе заинтересован Симеоне

Фалькао выступал за «Атлетико» с 2011 по 2013 год. На игрока также претендует «Реал».
Обновлено в 05:50
Футбол

«Интер» может заплатить за Озила 28 млн евро

Сообщается, что сумма трансфера может составить 28 миллионов евро.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта рассматривает вариант увольнения Эусебио Ди Франческо с должности главного тренера команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:34
Футбол

Фарфан поделился настроением перед встречей с бывшим клубом

Нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан намерен сделать все для победы над своим бывшим клубом, немецким "Шальке", в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:25
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 06:14
Футбол

«Лацио» в компенсированное время матча упустил победу над «Сампдорией»

В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Аталанты, а Сампдория дома встретится с Парму.
Обновлено в 02:12
Футбол

Василий Березуцкий: «ЦСКА предлагал тренировать детей»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что клуб предлагал ему и его брату Алексею Березуцкому тренировать детей в школе.
Обновлено в 05:05
ещё по теме
Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить даже стоя на бровке во время матчей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное