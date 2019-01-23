Маурицио Сарри: «Азар может еще прибавить»Матч ТВ 10:01

Азар – больше индивидуалист, чем лидер. Конечно, он очень важен для нас, потому что он великолепный игрок. Он может выиграть матч за пару минут, иногда – вообще за минуту. Эден – один из лучших игроков в мире, но на данный момент он не является лидером команды.

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