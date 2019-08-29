Футбол
Спорт-ЭкспрессМаунт и Санчо получили вызов в сборную Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена игроков, который вызваны на ближайшие матчи. В рамках квалификации Евро-2020 англичанам предстоит сыграть с Болгарией и Косово сообщает Sky Sports.
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Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Общество
Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна
С улиц Москвы демонтировали афиши ноябрьского концерта участвовавшего в митинге на проспекте Сахарова 10 августа репера Фейса.
РБК 14:39
Культура
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Политика
Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
Сервис Rate&Goods составил список самых популярных в РФ марок мороженого на основании более чем 24 500 оценок и 34 000 отзывов, оставленных примерно 11 тыс. пользователей приложения.
News.ru 11:59
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Футболисты московского «Спартака» проиграли португальской «Браге» в ответном матче квалификационного раунда play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 15:11
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru 09:58
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Футбол
«Селтик», ПСВ и «Астана» пробились в групповой этап Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы право выступить на групповом этапе турнира получили «Селтик», ПСВ и «Астана».
Sportbox.RU 14:57
Политика
Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины
Верховная рада на заседании в четверг одобрила представленную президентом кандидатуру Ивана Баканова на пост главы СБУ, передает корреспондент РБК из Киева.
РБК 14:07
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы
Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля «Федерация» российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос.
Lenta.ru 11:20
Экономика
Рекламная выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале упала на 7%
По итогам первого квартала рекламные доходы уменьшились на 4%, до 16,4 млрд руб. По итогам полугодия поступления от рекламы уменьшились почти на 6%, до 33,2 млрд руб. "Газпром-Медиа" управляет, в частности, телеканалами НТВ, ТНТ, "Матч ТВ", ТВ3, "Пятница", радиостанциями "Авторадио", "Юмор FM", "Эхо Москвы", ИД "7 дней".
РБК 14:18
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Агния Дитковските выбрала платье с глубоким декольте для «Новой волны»
31-летняя хрупкая брюнетка выбрала для появления на публике черное силуэтное платье с глубоким декольте и пикантным разрезом на юбке.
Телепрограмма 10:03
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Гаджеты
Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
Ferra 09:53
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Хоккей
«Амур» обыграл «Мотор» в товарищеском матче
Хоккеисты хабаровского "Амура" победили чешский клуб "Мотор" в товарищеском матче в рамках сбора в Чехии.
РИА Новости 14:28
Армия и оружие
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Политика
Лукашенко передал через Болтона подарки Трампу, сообщили СМИ
РИА Новости 11:51
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24