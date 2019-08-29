Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал имена игроков, который вызваны на ближайшие матчи. В рамках квалификации Евро-2020 англичанам предстоит сыграть с Болгарией и Косово сообщает Sky Sports.

Маунт и Санчо получили вызов в сборную Англии

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