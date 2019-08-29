Футбол
Евро-футбол.руСборная Англии огласила состав на матчи с Болгарией и Косово
Стал известен состав сборной Англии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией (7.09) и Косово (10.09). Для защитников Аарона Ван-Биссаки («Манчестер Юнайтед») и Тайрона Мингса («Астон Вилла») предстоящий сбор станет первым в карьере со взрослой национальной командой.
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Михаил Ефремов появился в новом трейлере «Ангелов Чарли»
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По информации источника, 31-летний белорусский игрок подпишет с российским клубом контракт. Климович с 2018 года выступает за «Шахтер».
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Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
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Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
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