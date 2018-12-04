Арбитр Алексей Матюнин из Москвы назначен на матч 17-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином", сообщается на официальном сайте РФС. Встреча команд состоится 9 декабря в Санкт-Петербурге.

РИА Новости 12:47