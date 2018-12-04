Футбол

Матюнин рассудит «Зенит» и «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ
РИА Новости
12:47

Арбитр Алексей Матюнин из Москвы назначен на матч 17-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и казанским "Рубином", сообщается на официальном сайте РФС. Встреча команд состоится 9 декабря в Санкт-Петербурге.
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Премьер-лига. Матч «Зенит» – «Рубин» будет судить рефери Матюнин

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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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