Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.

с чего всё началось

Правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.

Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»

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