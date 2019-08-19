Футбол
Матюнин ответил на претензии Дзюбы, Семака и ГлушаковаРоссийская газета 10:19
Судейство Матюнина в матче "Зенит" - "Ахмат" Артем Дзюба назвал позором, главный тренер питерцев Сергей Семак нелестно отозвался о бригаде арбитров, не выразили своего восторга принятыми решениями и представители "Ахмата" Рашид Рахимов и Денис Глушаков.
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Правильно ли отменен гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка.
— Алексей Матюнин, российский футбольный судьяАБН 09:17
с чего всё началось
Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.Спорт-Экспресс08:20
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Сергей ГЕРАСИМЕЦ: Матюнин отработал слабо, но «Зенит» потерял очки не из-за судьи
Спорт уик-эндвчера в 20:16
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Армия и оружие
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в Саракиб.
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Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
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Происшествия
В Севастополе мусоровоз спровоцировал ДТП с 15 машинами
Массовая авария произошла в Севастополе из-за неисправного мусоровоза. Предварительно, никто не пострадал. ДТП случилось на улице Шабалина.
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Политика
Путин прибыл во Францию на встречу с Макроном
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Согласно составленному рейтингу, самым тихим российским городом стал Гурьевск в Калининградской области с оценкой 8,4 балла.
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Экономика
НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России
"По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.
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Кино
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» возглавил российский прокат
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Журналист Романо: Рибери провел переговоры с «Фиорентиной»
Обновлено в 11:01
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Следствие сняло с режиссера Дмитрия Васильева подозрения в участии в массовых беспорядках
Что еще известно: 11 августа Басманный суд Москвы отказал в аресте Васильева. Ранее режиссеру стало плохо в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 10:41
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Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
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Обновлено в 04:53
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
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Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Катина отправилась на отдых в Болгарию, чтобы прийти в себя после расставания с Сашо.
Обновлено в 05:28
Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика
Трамп заявил, что журналистика в США достигла «нового дна»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, журналистика в США достигла "нового дна".
Обновлено вчера в 10:23
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Роскомандзор потребовал от редакции портала «Медуза» удалить с сайта запрещенную информацию, содержащуюся в названиях разделов одной из статей.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве
Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».
Обновлено в 11:07
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
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