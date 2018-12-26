Полузащитник туринского "Ювентуса" и сборной Франции по футболу Блез Матюиди отдал полученные за победу на чемпионате мира-2018 деньги на благотворительность, сообщает Football Italia со ссылкой на Journal du Dimanche.

Матюиди отдал призовые за ЧМ-2018 на благотворительность

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