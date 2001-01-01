Футбол

Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»Soccer.ru вчера в 10:19

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Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди близок к уходу из клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport. Главный тренер туринской команды Маурицио Сарри не рассчитывает на 32-летнего француза в новом сезоне. Ранее сообщалось, что в услугах Матюиди заинтересованы два европейских клуба.
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Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»

Soccer.ruвчера в 10:19

Источник: «Ювентус» намерен продать Матюиди этим летом

Матч ТВвчера в 09:49

Блез Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»

Спорт-Экспрессвчера в 09:25

Источник: «Ювентус» намерен продать Матюиди этим летом

Sportbox.RUвчера в 09:49
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