Футбол
Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»Soccer.ru вчера в 10:19
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди близок к уходу из клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport. Главный тренер туринской команды Маурицио Сарри не рассчитывает на 32-летнего француза в новом сезоне. Ранее сообщалось, что в услугах Матюиди заинтересованы два европейских клуба.
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Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Китай отказал двум кораблям ВМС США во входе в порт Гонконга
Руководство КНР отклонило запрос американской стороны о заходе двух кораблей ВМС США в порт Гонконга.
Обновлено вчера в 21:19
Киберспорт
NAVI и Virtus.pro узнали соперников на The International 2019
Natus Vincere и Virtus.pro узнали своих соперников по групповому этапу The International 2019.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Медведь убил мужчину на Камчатке
"Тело мужчины 1978 г.р. местные жители обнаружили в ночь на среду на берегу Охотского моря возле поселка Озерновский Усть-Большерецкого района", - сказал представитель полиции.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
В Грузии оценили объем потерь туристического сектора из-за России
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туристическая отрасль страны потерпела ущерб до $60 млн в связи с сокращением количества гостей из России, передает РИА "Новости".
Обновлено 12 августа в 08:05
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Россия поможет Кубе в модернизации военной техники
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил, что Россия и Куба заключили ряд договоров, касающихся модернизации кубинской военной техники.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Гражданку Украины осудили в США на 20 лет за детскую порнографию
Гражданка Украины Алена Каличенко приговорена к 20 годам тюрьмы в американском штате Нью-Йорк за сексуальную эксплуатацию ребенка и изготовление детской порнографии.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В России предложили создать в школах факультатив по киберспорту
Методические основы факультатива должны быть согласованы не только с органами образования, школами, родителям и учителями, но и с Федерацией киберспорта России, сказано в тексте обращения.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Renault поднял цены на большинство своих моделей
Обновлено в 00:52
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Убийцу девятилетней девочки из Братска осудили на 20 лет
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:28
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Музыка
На «Новую волну» в Сочи приедет Наталия Орейро
Обновлено в 01:09
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Россия и Китай создадут рабочую группу для развития туризма
Рабочая группа (создается - ИФ) в рамках регулирования процесса по развитию туризма, будут привлечены все заинтересованные в этом структуры.
Обновлено в 00:26