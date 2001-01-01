Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди близок к уходу из клуба, сообщает Gazzetta Dello Sport. Главный тренер туринской команды Маурицио Сарри не рассчитывает на 32-летнего француза в новом сезоне. Ранее сообщалось, что в услугах Матюиди заинтересованы два европейских клуба.

Матюиди близок к уходу из «Ювентуса»

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