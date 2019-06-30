Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с ГрузиейГазета.Ru 07:20

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС. Матвиенко считает, что в настоящее время разорвать отношения двух стран пытаются грузинские власти, которые делаю для этого все.

Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией

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