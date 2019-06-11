Матвиенко заявила о взятии Чайкой дела Голунова под личный контрольРБК 04:10

Ранее советник президента России Антон Кобяков обещал лично изучить дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в сбыте наркотиков. Советник президента заявил, что Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.

Матвиенко заявила о взятии Чайкой дела Голунова под личный контроль

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