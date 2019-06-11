Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела ГолуноваВедомости 08:06
Нарушения и ошибки, допущенные при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
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В Кремле заявили, что Путин в курсе ситуации с журналистом Голуновым
Российский лидер Владимир Путин «просматривает газеты», он в курсе акции в поддержку Ивана Голунова и ситуации вокруг дела журналиста.
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