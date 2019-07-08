Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной водыBFM.ru 09:17
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.Интерфакс09:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Вайкуле вспомнила, как чудом не погибла в ДТП
Обновлено в 09:42
Политика
В Грузии митингующие требуют уволить ведущего, который оскорбил Путина
Воскресный выпуск программы "Постскриптум" в прайм-тайм телеканала "Рустави 2" начался с вступительной речи ведущего Георгия Габунии, который оскорбил президента РФ Владимира Путина, используя нецензурную лексику, пишет Sputnik Грузия.
Обновлено в 00:58
Политика
Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
Все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину.
Обновлено в 09:56
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
Стоимость «гражданской» версии седана Aurus Senat составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
Жезус извинился за поведение в финале Кубка Америки
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус извинился за эмоциональную реакцию на удаление в финале Кубка Америки против Перу.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский озвучил условие снятия с Донбасса экономической блокады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает снятие экономической блокады Донбасса при выполнении определённых условий, которые включают в себя возвращение донбасских предприятий под управление Киева.
Обновлено в 10:39
Теннис
Надаль разгромил Соузу и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено в 10:16
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией
В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Наука
Китайские ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет.
Обновлено в 06:31
Политика
Лукашенко поддержал инициативу Зеленского о переговорах в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с заявлением украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран и полностью поддерживает его.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Круизный лайнер едва не врезался в венецианскую набережную
В минувшие выходные во время шторма одно из круизных судов едва не врезалось в городскую набережную.
Обновлено в 09:44
Общество
Владелец «Дикси» женился на украинской модели
Российский бизнесмен Игорь Кесаев, занимающий 35-ю строчку в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes, женился на украинской модели Ольге Клименко.
Обновлено в 09:42
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Политика
Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Полиция задержала угрожавшего взорвать гранату должника в Москве
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли к 40-летнему должнику по ипотеке, но мужчина, задолжавший банку 300 тыс. рублей, забаррикадировался в квартире и угрожал взорвать гранату, если к нему кто-нибудь войдет.
Обновлено в 09:20
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Музыка
Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»
Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
У корпуса Уральского федерального университета на проспекте Ленина срочно укладывают новый асфальт
Ранее сообщалось, что Путин посетит главный корпус УрФУ на улице Мира.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Сирийские войска наносят сильные артиллерийские удары по Идлибу и Хаме
Вооружённые силы Сирии нанесли серию артиллерийских и реактивных ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения террористов на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает 8 июля сирийское информагентство САНА.
Обновлено в 09:45
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19