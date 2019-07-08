Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной водыBFM.ru 09:17
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
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Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина
В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
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Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
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В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
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13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
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Политика
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Футбол
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Армия и оружие
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На три оперативных аэродрома в Краснодарском крае перебазировали больше сорока экипажей Ил-76, работы провели в рамках полковых летно-тактических учений ВТА.
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Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
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Политика
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Грузинский телеканал "Рустави-2" извинился перед зрителями за ведущего, который в эфире оскорбил Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 05:00
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Политика
Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян
Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".
Обновлено в 01:13
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой тётей девочки из Ингушетии
На теле девочки нашли следы побоев, была угроза ампутации руки. В истязаниях подозревается тётя ребёнка.
Обновлено вчера в 03:43
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«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму
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Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
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Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством
В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Новосибирске на парковке нашли крокодила
Небольшой крокодил, которого привезли в гастролирующий в Новосибирске цирк-шапито, сбежал из коробки, но был быстро пойман, сообщил РИА Новости администратор цирка "Маска".
Обновлено в 06:54
Здоровье
СМИ: В Великом Новгороде массово уволились детские отоларингологи
Уволенный в июне заведующий ЛОР-отделением больницы Руслан Уразгалиев считает, что руководство стремится перевести как можно больше работников на совместительство, чтобы средняя зарплата не была столь печальна в отчетах.
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Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
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Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
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Политика
Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
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Экономика
Рынок поддельных люксовых товаров превысил легальный на 13%
Обновлено в 01:45
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил назначать военных на должность министра обороны страны.
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Кому принадлежит самый скандальный телеканал Грузии
Скандальный выпуск одного из рейтинговых телеканалов Грузии вышел в эфир на фоне самого серьезного обострения отношений с Россией за последние десять лет.
Обновлено в 10:23
Экономика
Матвиенко назвала введение счетов эскроу единственным верным решением
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что система счетов эскроу не лишена рисков для застройщиков, но ее введение в России было единственно правильным решением, так как она решает проблему обманутых дольщиков.
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