Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»РИА Новости 07:21

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта". Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко.

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

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