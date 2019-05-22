Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»РИА Новости 07:21
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта". Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко.
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Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Экономика
Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Технологии
Как правильная вода для бройлеров повышает производительность птицефабрики
Обеспечение оптимальной работы водопровода на птицефабрике считается одним из эффективных способов повысить производительность.
Обновлено в 02:09
Космос
SpaceX продолжает испытания прототипа Starship
Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.
Обновлено в 08:41
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Авто
В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer
Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.
Обновлено в 11:21
Наука
Ученые выяснили, как слепые люди узнают о внешности животных
Для проведения исследования ученые выбрали 20 слепых и 20 зрячих людей и попросили их по-разному сгруппировать различных животных: от большего к меньшему, от высокого к низкому, по текстуре кожи (мех, чешуя и так далее), форме и цвету.
Обновлено в 08:23
Общество
Сдам бабулю напрокат
Во Франции появился новый сервис - аренда дублера-статиста для участия в манифестации.
Обновлено в 01:19
Здоровье
Организацию питания в псковских детсадах и лицее проверили депутаты
Депутаты Псковской городской Думы проверили организацию питания в ряде детских садов и лицее №8, расположенных в одномандатном избирательном округе №9. В контрольном выезде, состоявшемся 22 мая, участвовали глава Пскова Иван Цецерский, депутат по этому округу Юлия Пожидаева и представители управления образования администрации города.
Обновлено в 11:11
Авто
Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.
Обновлено в 02:39
Гаджеты
Apple представила новый MacBook Pro
Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.
Обновлено в 02:30
Экономика
Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей
Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено в 08:34
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Общество
Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске
Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.
Обновлено в 09:50
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Экономика
ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 08:22
Футбол
Локомотив — Урал 1:0
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию
Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 12:54
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы прошедшего в Тель-Авиве песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги распределения баллов.
Обновлено в 13:47
Энергетика
Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»
Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита.
Обновлено в 11:26
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Политика
Stratfor: «Северный поток 2» усилит Германию в ущерб Польше
В Stratfor ожидают, что санкции США против России углубят существующие споры внутри ЕС по поводу "Северного потока 2".
Обновлено в 13:03
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением
Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.
Обновлено в 13:55
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота
Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.
Обновлено в 13:48
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Политика
Призыв к миру: ОДКБ предложила НАТО сотрудничать
На итоговом заседании Совета глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке министры обратились к коллегам из Североатлантического альянса с призывом начать диалог между двумя объединениями, чтобы не допустить военного противостояния двух крупнейших военных блоков Евразии.
Обновлено в 11:00