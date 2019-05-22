Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»РИА Новости 07:21

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта". Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко.

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Происшествия Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.

Экономика Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

Технологии Как правильная вода для бройлеров повышает производительность птицефабрики Обеспечение оптимальной работы водопровода на птицефабрике считается одним из эффективных способов повысить производительность.

Космос SpaceX продолжает испытания прототипа Starship Американская компания SpaceX объявила о начале первых летных испытаний ракеты Starhopper, младшей версии Starship.

Авто Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2% В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Наука Ученые выяснили, как слепые люди узнают о внешности животных Для проведения исследования ученые выбрали 20 слепых и 20 зрячих людей и попросили их по-разному сгруппировать различных животных: от большего к меньшему, от высокого к низкому, по текстуре кожи (мех, чешуя и так далее), форме и цвету.

Общество Сдам бабулю напрокат Во Франции появился новый сервис - аренда дублера-статиста для участия в манифестации.

Здоровье Организацию питания в псковских детсадах и лицее проверили депутаты Депутаты Псковской городской Думы проверили организацию питания в ряде детских садов и лицее №8, расположенных в одномандатном избирательном округе №9. В контрольном выезде, состоявшемся 22 мая, участвовали глава Пскова Иван Цецерский, депутат по этому округу Юлия Пожидаева и представители управления образования администрации города.

Авто Раскрыта стоимость нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta обойдется покупателям в 450 тысяч рублей - стоимость машины раскрыта еще до ее официального выхода на рынок.

Гаджеты Apple представила новый MacBook Pro Apple на своем сайте представила новый MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений.

Экономика Сбербанк отсудил у девелопера полмиллиарда рублей Сбербанк требует 3 млрд рублей с «Дженсера» Банк обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2018 года.

Общество Лучший прогулочный участок выявляют в Моршанске Городской смотр-конкурс «Лучший прогулочный участок» в детских садах выполняет сразу несколько задач.

Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Экономика ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует «Интерфакс»).

Футбол Локомотив — Урал 1:0 Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".

Экономика ЦБ разрешил «АвтоВАЗу» не раскрывать информацию Центральный банк освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, говорится в сообщении регулятора.

Общество В США разрешили пускать умерших людей на удобрения Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы прошедшего в Тель-Авиве песенного конкурса "Евровидение-2019" пересмотрели итоги распределения баллов.

Энергетика Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе» Проблемы с доставкой российской нефти в Европу из-за остановки прокачки по трубопроводу «Дружба» спровоцировали опасения дефицита.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Политика Stratfor: «Северный поток 2» усилит Германию в ущерб Польше В Stratfor ожидают, что санкции США против России углубят существующие споры внутри ЕС по поводу "Северного потока 2".

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Культура Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Происшествия Суд отправил под домашний арест члена совета движения «Голос» Удота Химкинский городской суд Московской области в среду заключил под домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, подозреваемого в угрозах убийством.

Авто Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).