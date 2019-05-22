Политика
Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»РИА Новости 07:21
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта". Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Общество
Prada откажется от использования натурального меха
Обновлено в 11:53
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Спорт
Демар выиграл десятый этап велогонки «Джиро д’Италия»
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Космос
Предприятие «Роскосмоса» закупит 2 тысячи голодных пиявок
Компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика М. Ф. Решетнёва, входящей в госкорпорацию «Роскосмос» и занимающуюся разработкой спутников, потребовались голодные пиявки.
Обновлено в 10:59
Кино
Эмилия Кларк вдохновлялась Гитлером на съемках финала «Игры престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк, рассказала, что для успешного изображения характера своей героини она тщательно изучала речи диктаторов, среди которых особенно выделила Адольфа Гитлера.
Обновлено в 10:43
Политика
Токио указал всему миру на ошибку в написании имени премьера Японии
В Японии уверены, что мир научится произносить имя премьер-министра правильно, хотя у многих это займет большое количество времени.
Обновлено в 11:53
Футбол
Коутинью вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью вернулся к тренировкам и может принять участие в финальном матче Кубка Испании с "Валенсией".
Обновлено в 11:28
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Общество
Арашуков назвал поспешным решение о лишении его полномочий сенатора
В заявлении арестованного говорится, что он «не испытывал никаких иллюзий» насчет решения Совета федерации, но считает его поспешным.
Обновлено в 12:18
Здоровье
В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике
Столичный эксперт на конференции в Кирове заявил о том, что в сложившейся ситуации порой виноваты сами медики.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе
На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто. Сведений о пострадавших пока нет.
Обновлено в 12:20
Хоккей
Защитник Петров вернулся в ХК «Сочи»
Обновлено в 09:28
Технологии
Как правильная вода для бройлеров повышает производительность птицефабрики
Обеспечение оптимальной работы водопровода на птицефабрике считается одним из эффективных способов повысить производительность.
Обновлено в 02:09
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Интернет
В мессенджере WhatsApp появится реклама
В мессенджере WhatsApp появится реклама.
Обновлено в 11:24
Общество
Из нескольких один: объединение земельных участков
Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.
Обновлено в 12:02
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество
Бэнкси выставил свою работу на улице в Венеции во время биеннале
Бэнкси опубликовал у себя в Instagram видео, на котором показал свою новую работу «Венеция в масле».
Обновлено в 12:08
Авто
Land Rover рассекретил новый Discovery Sport
Компания Land Rover представила новое поколение внедорожника Discovery Sport.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят
Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
Обновлено в 12:04