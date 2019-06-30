Политика
Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нетПолитика Сегодня 07:24
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам заседания Межпарламентского союза в Женеве заявила журналистам, что конфликта между Россией и Грузией нет.
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с чего всё началось
Провокация была заготовлена заранее, чтобы поднять русофобскую волну. В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.РИА Новости07:14
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Политика
Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России
Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
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Задержанный за попытку государственного переворота в Венесуэле капитан Рафаэль Акоста Аревало скончался, находясь под стражей.
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Названа стоимость нового поколения Ford Mustang Shelby GT500
Стоимость Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года начинается с 70 300 долларов, подтверждает Ford.
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Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
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Автоспорт
Бинотто уверен, что Ферстаппен должен быть оштрафован
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением об инциденте между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером, когда голландец при атаке коснулся колёс «Феррари» и вынудил монегаска выехать на обочину.
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Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
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Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
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Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх
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«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» в товарищеском матче
"Рубин" с минимальным счетом уступил "Нижнему Новгороду" в товарищеском матче (0:1). Единственный гол забил полузащитник Павел Игнатович.
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Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
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Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
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Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
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«Плавучая поликлиника» вернулась с севера Томской области
"Плавучая поликлиника" в воскресенье вернулась из 19-го рейса по северным районам Томской области; власти рассматривают вопрос о покупке собственного судна для последующих рейсов, сообщила РИА Томск депутат Госдумы РФ, региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Татьяна Соломатина.
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Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода
Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
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На торжестве певица поймала букет невесты.
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«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
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Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
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Общество
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Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
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Премьер Канады оконфузился на G20
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«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в Турин
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Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
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В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
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Московский «Локомотив» объявил об уходе пятерых футболистов
Московский клуб покинули защитник Виталий Денисов, который с 1 июля официально станет игроком казанского "Рубина", полузащитники Дмитрий Тарасов и Алан Касаев, а также нападающие Игорь Портнягин и Аршак Корян.
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Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
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Эксперты рассказали, зачем в США ставили на машины «акульи плавники»
Эксперты рассказали, зачем в США во второй половине XX века ставили на машины «акульи плавники». Стиль просуществовал до 60-х годов.
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Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
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Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
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