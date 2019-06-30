Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нетПолитика Сегодня 07:24

Провокация была заготовлена заранее, чтобы поднять русофобскую волну. В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

с чего всё началось

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Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет

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