Матвиенко заверила в отсутствии конфликта между Грузией и РоссиейТелеканал 360° 08:34

Провокация была заготовлена заранее, чтобы поднять русофобскую волну. В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

с чего всё началось

Многотысячные уличные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. Волнения вспыхнули после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

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