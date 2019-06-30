Политика
Матвиенко заверила в отсутствии конфликта между Грузией и РоссиейТелеканал 360° 08:34
Многотысячные уличные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. Волнения вспыхнули после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
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с чего всё началось
Провокация была заготовлена заранее, чтобы поднять русофобскую волну. В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.РИА Новости07:14
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