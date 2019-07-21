Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Об этом спикер верхней палаты парламента заявила в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

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