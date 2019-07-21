Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с БелоруссиейРБК вчера в 19:39
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Об этом спикер верхней палаты парламента заявила в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:08, Вашингтон
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Наука
Назван простой способ хорошо выспаться
Обновлено вчера в 09:27
Шоу-бизнес
Волочкова отреагировала на сообщения о своей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit заявила, что информация о том, что она якобы выходит замуж, является сплетнями.
Обновлено в 00:28
Гаджеты
Завтра глава Redmi раскроет очередные новинки бренда
Под вечер воскресенья вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) неожиданно разоткровенничался в социальной сети Weibo.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено 20 июля в 11:12
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Футбол
Ребёнок прорвался к Роналду во время матча «Ювентуса» и сфотографировался с ним
Во время матча «Ювентуса» и «Тоттенхэма», проходившего в Сингапуре в рамках Международного кубка чемпионов, к скамейке бьянконери прорвался юный болельщик.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено вчера в 18:13
Культура
Культурный диктант пройдет в школах Бурятии 1 сентября
Программа «Культурные нормативы школьников» откроется в Бурятии 1 сентября первым Всероссийским культурным диктантом для учащихся начальной и средней школы.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие
ЗРК «Куб» уничтожил неизвестный ударный беспилотник
Неизвестный ударный беспилотник уничтожен прямым попаданием ракеты ЗРК «Куб».
Обновлено вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Собчак попросила не вспоминать о «Доме-2»
Ксения Собчак заявила, что упоминания о «Доме-2» и упреки в её адрес в связи с этим проектом неуместны.
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
Пираты напали на южнокорейское судно вблизи Сингапурского пролива
Пираты напали на южнокорейское грузовое судно вблизи Сингапурского пролива, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти Бусана.
Обновлено в 00:17
Экономика
Китай вводит антидемпинговые пошлины на импорт нержавеющей стали из ЕС и Японии
Антидемпинговое расследование в отношении импорта заготовок, горячекатаных листов и рулонов из нержавеющей стали, ввозимых в Китай из стран ЕС, Индонезии, Южной Кореи и Японии, было инициировано год назад, 23 июля 2018 года.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Гаджеты
Компания Parrot покидает рынок дронов
Обновлено вчера в 12:18
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре РПЛ
Петербургский "Зенит" обыграл "Сочи" в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:34
Армия и оружие
В сети заявлено о планах внесения изменений в Дисциплинарный устав ВС РФ
В сети появились сведения о том, что министерство обороны подготовило проект изменений в Дисциплинарный устав Вооружённых сил РФ.
Обновлено в 00:50
Политика
В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента
По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
Дым от красноярских пожаров задержится в Кузбассе до конца недели
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Кино
Вышел трейлер российского триллера «Девятая»
Обновлено вчера в 14:40