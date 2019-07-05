Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с БелоруссиейГазета.Ru 14:28
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.
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Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику.
— Валентина Матвиенко, российский политикГоворит Москва 13:51
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