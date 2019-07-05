Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Белоруссия и Россия должны будут прийти к введению единой валюты, сообщает ТАСС По ее словам, экономики двух стран должны развиваться одинаково.

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Политика Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.

Политика Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.

Здоровье Диетологи назвали 5 действий для успешного похудения Существуют способы, которые приводят к успешному похудению. О них рассказал известный британский диетолог Руди Мауэр.

Происшествия Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в Петербурге В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика «Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа» Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Политика Вакарчук ответил на предложение Зеленского Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия «Слуга народа» готова обсуждать сотрудничество с партией «Голос».

Футбол Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина» Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Стендап-комик умер на сцене во время выступления Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.

Футбол Урал — Ахмат 3:0 3:0 - уверенная победа "Урала", которая сделала команду Дмитрия Парфёнова единоличным лидером РПЛ.

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.

Происшествия В США два самолета столкнулись в аэропорту Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV.

Армия и оружие Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе 21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.

Политика Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина» Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Общество Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева 20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.