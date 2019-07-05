Политика
Матвиенко поддержала введение единой валюты с БелоруссиейКоммерсантъ 23:35
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выступила за единую валюту у России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
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Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Политика
В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли
Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
Обновлено в 20:40
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» получает 188 мест в Раде
Стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 121 место по партийным списка и 67 по мажоритарным.
Обновлено в 22:09
Происшествия
В Польше найдено тело пропавшего пятилетнего россиянина
В Польше завершилась операция поиску пятилетнего гражданина России Давида из города Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Политика
Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до конца 2021 года
Заключить мирный договор между Японией и Россией до конца 2021 года хочет глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 12:36
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Происшествия
Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей
Полицейские совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин, которых подозревают в телефонном мошенничестве, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 23:07
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено 19 июля в 09:53
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Глава Huawei ожидает, что в этом году компания продаст не 250, а 270 миллионов смартфонов
Изначально Huawei рассчитывала в 2019 году отгрузить 250 миллионов смартфонов.
Обновлено в 14:36
Политика
«Оппозиционная платформа» выигрывает выборы в Донбассе
Другую половину выберут в мажоритарных округах. Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде.
Обновлено в 22:49
Общество
Специалисты рассказали, что делать при потере трудовой книжки
Чтобы восстановить стаж работы при потере трудовой книжки, нужно обратиться в пенсионный фонд, предыдущее место работы или в офис "Мои документы", рассказали РИА Новости в пресс-службе Главархива Москвы.
Обновлено в 20:04
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено в 11:08
Культура
Культурный диктант пройдет в школах Бурятии 1 сентября
Программа «Культурные нормативы школьников» откроется в Бурятии 1 сентября первым Всероссийским культурным диктантом для учащихся начальной и средней школы.
Обновлено в 23:14
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено в 22:24
Экономика
Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам
Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Футбол
Хави дебютировал в качестве главного тренера «Аль-Садда»
39-летний уроженец Таррасы, в мае 2019 года объявивший о завершении карьеры игрока, сразу же перешел на должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд», за который Хави выступал на протяжении последних 4 лет.
Обновлено в 18:02
Политика
Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса
Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 22:51
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Наука
Кишечная бактерия довела мышей до симптомов болезни Паркинсона
Обновлено 19 июля в 12:33
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25