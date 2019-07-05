Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с БелоруссиейLenta.ru 14:57
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
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Гаджеты
В смартфонах iPhone 2020 года появятся дисплеи с частотой 120 герц
В смартфонах iPhone, которые будут представлены в 2020 году, появятся дисплеи с частотой 120 герц.
Обновлено в 21:01
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Украина собирается прекратить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Украинские власти намерены прекратить или усложнить процедуру выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено в 19:03
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Футбол
Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол
Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
Обновлено в 16:26
Общество
В Новосибирске согласовали строительство первой в городе 45-этажки
Первый в городе 45-этажный дом высотой 150 метров главный архитектор Новосибирска Виктор Тимонов анонсировал еще в конце 2017 года.
Обновлено в 12:25
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено в 21:05
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Происшествия
На федеральной трассе в Амурской области обрушился участок дороги
На 834 км федеральной трассы Р-297 «Амур» из-за большого количества осадков произошел размыв полотна.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Флагман Nokia 9 PureView подешевел до 500 евро
Например, в Великобритании ценник теперь составляет 500 евро, а вот в Германии этот же смартфон обойдется на 30 евро дороже.
Обновлено в 11:20
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Россиянку похитили и изнасиловали в Барселоне
В испанской Барселоне похитили и изнасиловали россиянку.
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:43
Экономика
Трансстройбанк получил лицензию на осуществление депозитарной деятельности
Трансстройбанк в соответствии с решением Банка России от 3 июля 2019 года получил лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Обновлено в 17:00
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом
Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Три человека погибли, 23 пропали без вести после дождей в горах Китая
По меньшей мере три человека погибли, 23 пропали без вести в горах в Китае, сообщает телеканал CGTN.
Обновлено в 21:23
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Космос
В космосе обнаружили явление, которого не должно было существовать
Астрономы обнаружили тонкий диск материи, который вращается вокруг черной дыры. Согласно расчетам этого явления там быть не должно.
Обновлено в 16:57
Политика
Эквадор нашел доказательства шпионажа Ассанжа в посольстве
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что у него есть доказательства шпионажа со стороны основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:42
Здоровье
Врачи из США и Германии заявили о вреде школьных каникул для детей
Практикующие медицинские специалисты из США и Германии заявили, что продолжительные летние каникулы вызывают сильнейший стресс у детей.
Обновлено в 02:33
Политика
В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли
Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Театры
Хабаровский краевой музыкальный театр станет ближе к незрячим
Описание спектаклей или концертов осуществляется через специальный наушник: тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200
РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.
Обновлено в 11:09
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13