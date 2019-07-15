Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парамиРБК 07:06
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.
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Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новости05:35
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Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
НАТО отмечает усиление попыток шпионажа против стран альянса
НАТО видит усиление попыток шпионажа со стороны разных государств в отношении стран-членов альянса.
Обновлено в 12:37
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
В США назвали «уязвимость» С-400
Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
The National Interest (США): НАТО, готовься! Скоро российские ЗРК С-500 окажутся рядом с тобой на поле боя (The National Interest)
Обновлено в 18:47
Политика
США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем
Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Обновлено в 17:33
Политика
Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.
Обновлено в 12:47
Кино
Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной
Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.
Обновлено в 08:55
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено в 13:34
Политика
Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве
Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено в 16:50
Политика
В США решили ужесточить правила предоставления убежищ для мигрантов
Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.
Обновлено в 18:08
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Игры
Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти
Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено в 15:19
Происшествия
Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ
Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии
21-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.
Обновлено в 19:00
Единоборства
Гвоздик может провести объединительный поединок с Бетербиевым
Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев и обладатель чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик могут провести объединительный поединок, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:30
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Авто
Российскому авторынку грозит дефицит машин
Эксперты подсчитали, что в июле ассортимент машин на российском рынке упал до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Монако» подписал контракт с вратарём «Монпелье»
Футбольный клуб «Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Бенжамена Лекомта.
Обновлено в 14:52
Политика
Трамп ответил на обвинения в расизме предложением покинуть США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны».
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
София Ротару больше не живет в Крыму
Популярная певица София Ротару прояснила слухи о жизни в Крыму. По ее словам, она давно уже проживает в Киеве.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Китай продолжает снижать темпы роста ВВП
В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Британские дайверы засняли медузу размером с человека
Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
Обновлено в 14:41
Музыка
Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA.
Обновлено в 09:46
Культура
Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино
Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Медики выяснили, что у людей II группы крови риск появления рака желудка намного выше.
Обновлено вчера в 23:41