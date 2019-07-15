с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Армия и оружие НАТО отмечает усиление попыток шпионажа против стран альянса НАТО видит усиление попыток шпионажа со стороны разных государств в отношении стран-членов альянса.

Общество Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников» Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.

Финансы Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.

Армия и оружие В США назвали «уязвимость» С-400 Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Источники Bloomberg добавляют, что США получают "сильные сигналы" о том, что Россия хочет более стабильных отношений с Вашингтоном и администрация Трампа хочет использовать это "открытое окно" для того, чтобы продвинуть свою идею о трехстороннем соглашении о контроле над вооружениями, куда вошел бы и Китай Делегацию США на переговорах в Женеве возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Политика Москалькова назвала условия освобождения украинских моряков Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва готова освободить украинских моряков и вернуть корабли под обязательство Киева обеспечить затем их участие в судебном процессе.

Кино Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Политика Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.

Происшествия Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.

Политика В США решили ужесточить правила предоставления убежищ для мигрантов Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Игры Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.

Происшествия Сбербанк сообщил о своей роли в деле экс-владельца Антипинского НПЗ Сбербанк обратился в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора предприятия Геннадий Лисовиченко, на основании заявления банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Единоборства Гвоздик может провести объединительный поединок с Бетербиевым Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелой весовой категории россиянин Артур Бетербиев и обладатель чемпионского титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик могут провести объединительный поединок, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.

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