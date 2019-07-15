Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парамиРБК 07:06
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.
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Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новости05:35
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Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
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Общество
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Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
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Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля
Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
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Политика
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Общество
Черный список приемных родителей может появиться в России
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Обновлено в 03:31
Политика
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Энергетика
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Кино
Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети
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Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
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