Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парамиРБК 07:06

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.
Читать в источнике
с чего всё началось

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости05:35

Подробнее о событии

Матвиенко выступила против усыновления однополыми семьями детей

РЕН ТВ05:24

Матвиенко объяснила, почему гей-парам нельзя иметь детей

URA.Ru05:47

Матвиенко предупредила о вырождении человечества из-за передачи детей в однополые семьи

Интерфакс08:06

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

РБК07:06

Матвиенко: право однополым родителям усыновлять детей приведет к вырождению человечества

ТАСС05:43

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

РИА Новости05:35

Матвиенко заговорила о вырождении человечества из‐за однополых пар. Как живут дети в таких семьях?

Телеканал 360°10:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Единоборства

Экс-чемпион мира по боксу Пернелл Уитакер погиб в ДТП. Ему было 55 лет

Обновлено в 11:28
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Политика

Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Экономика

Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Музыка

В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл знаменитые рок-хиты

Обновлено в 05:19
Политика

Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков

Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.
Обновлено в 10:16
Политика

Киев обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны

Украинские власти обвинили Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны перед проведением выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:24
Происшествия

На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали

На реке Лене возле Якутска при купании погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные служба.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

Обновлено в 09:08
Политика

Найдено решение миграционного кризиса в США

Администрация президента США Дональда Трампа нашла решение, которое поможет ограничить возможность просить убежище для мигрантов из стран Центральной Америки.
Обновлено в 10:48
Происшествия

В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников

Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:22
Политика

Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля

Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
Обновлено в 09:55
Политика

Граждане Грузии напали на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии пыталась незаконно пересечь границу с Азербайджаном и напала на пограничный наряд.
Обновлено в 09:01
Происшествия

ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области

На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.
Обновлено в 06:06
Футбол

«Спартак» показал Джано в старости

Обновлено в 11:27
Политика

Правозащитники указали на важность расследования убийства Эстемировой

Обновлено в 10:09
Общество

Черный список приемных родителей может появиться в России

В России предложили составить черный список приемных родителей, который лишит недобросовестных опекунов возможности усыновлять детей.
Обновлено в 03:31
Политика

В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка

Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Кино

Агентом 007 в новом фильме о Джеймсе Бонде станет чернокожая женщина

Обновлено в 11:26
Энергетика

«Газпром»: построено 2156 км газопровода «Сила Сибири»

Обновлено в 09:43
Политика

Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Кино

Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Главное