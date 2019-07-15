Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парамиРБК 07:06

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.
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с чего всё началось

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости05:35

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Матвиенко заговорила о вырождении человечества из‐за однополых пар. Как живут дети в таких семьях?

Телеканал 360°10:58

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URA.Ru05:47

Матвиенко выступила против усыновления однополыми семьями детей

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Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

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Матвиенко предупредила о вырождении человечества из-за передачи детей в однополые семьи

Интерфакс08:06
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