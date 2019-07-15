Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парамиРБК 07:06

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.
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с чего всё началось

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости05:35

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Матвиенко заговорила о вырождении человечества из‐за однополых пар. Как живут дети в таких семьях?

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Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

РИА Новости05:35

Матвиенко выступила против усыновления однополыми семьями детей

РЕН ТВ05:24
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По полученной информации, счета университета никогда не арестовывали.
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Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
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"Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.
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Политика

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Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Сборная России обыграла США в финале волейбольной Лиги Наций

Сегодня сборная России по волейболу в финале Лиги Наций обыграла команду США со счетом 3:1 и стала победителем турнира.
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Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков

Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.
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Huawei инвестирует $3,1 млрд в Италию в течение трех лет

Компания Huawei планирует сделать в Италию крупные инвестиции, вложив $3,1 млрд в ближайшие три года.
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Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании

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Политика

Министр обороны Германии объявила об отставке

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
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Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.
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СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
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Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК

Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.
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На реке Лене погибли двое детей, четверо взрослых пропали

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Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления

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Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года

Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
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Врачи готовят семилетнюю Аишу Ажигову, которую доставили со множественными травмами в Москву из Ингушетии, к операции по экономной ампутации омертвевших тканей правой руки.
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