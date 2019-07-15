с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.

Экономика Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.

Кино Фильм «Хищные птицы» был раскритикован Warner Bros Недавно прошел тестовый показ фильма «Хищные птицы», создателем которого стала Кэти Ян.

Политика Путин поддержал семейный бизнес Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Происшествия Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.

Политика Зеленский оправдался за отказ ездить на работу на велосипеде Украинский президент Владимир Зеленский объяснил, почему вопреки собственному обещанию не добирается на работу на велосипеде.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Политика Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.

Экономика Сечин попросил у Путина 2,6 трлн рублей налоговых льгот для Арктики "Роснефть" с партнерами готова вложить от 5 до 8,5 триллиона рублей в освоение месторождений Арктики и строительство сопутствующей инфраструктуры, но взамен просит налоговые льготы в 2,6 триллиона рублей.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Спорт Сборная России обыграла США в финале волейбольной Лиги Наций Сегодня сборная России по волейболу в финале Лиги Наций обыграла команду США со счетом 3:1 и стала победителем турнира.

Культура Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков Художник-постановщик десятков известных советских фильмов Стален Волков умер в возрасте 93 лет.

Экономика Huawei инвестирует $3,1 млрд в Италию в течение трех лет Компания Huawei планирует сделать в Италию крупные инвестиции, вложив $3,1 млрд в ближайшие три года.

Наука Портрет Алана Тьюринга украсит новую банкноту Великобритании Банк Англии принял решение выпустить новую банкноту номиналом в £50.

Политика Министр обороны Германии объявила об отставке Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уходит в отставку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Армия и оружие Армия США пригрозила собравшимся штурмовать «Зону 51» Армия США выпустила строгое предупреждение в связи с распространяющимися призывами по поиску добровольцев для штурма "Зоны 51" в целях освобождения якобы содержащихся там в неволе инопланетян.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Политика Анатолий Сердюков переизбран председателем совета директоров ОАК Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) переизбрал председателем совета бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.

Экономика В Минфине допустили повышение возраста продажи алкоголя Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года обсуждается в правительстве, Минфин в целом такую идею поддерживает, но не в том варианте, который предлагает Минздрав.