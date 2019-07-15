Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парамиРБК 07:06
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.
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Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.РИА Новости05:35
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