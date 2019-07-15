с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.

Шоу-бизнес Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.

Политика Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Транспорт Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Экономика Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года Правительство продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно, следует из материалов Министерства труда и социальной защиты об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020-2022 годы (есть в распоряжении РБК).

Экономика Счета «Синергии» заблокировали из-за долгов Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и крупнейшим частным университетом в России «Синергия» из-за долгов.

Общество Врио губернатора Севастополя дал первые поручения правительству города Врио главы Севастополя был назначен Михаил Развожаев Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел первое аппаратное совещание городского правительства, передают "РИА Новости (Крым )".

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Общество В Роскачестве рассказали, как распознать телефонных мошенников Специалисты Роскачества совместно с экспертами по кибербезопасности из компании Group-IB подготовили рекомендации, как распознать телефонных мошенников.

Происшествия Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.

Авто Hyundai Tucson в России получит новый мотор Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Hyundai Tucson в России новым бензиновым атмосферным двигателем объемом 2,4 литра и мощностью 184 л.с. Версия с этим мотором накануне появилась в Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) на модель, опубликованном в базе Росстандарта.

Политика Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.

Происшествия Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.

Политика Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков Очередное заседание суда по делу Вышинского проходило через четыре дня после телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, в ходе которого, как отмечали в Кремле, было заявлено о продолжении работы на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам.

Общество Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников» Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.

Происшествия Ветеран группы сообщил об увольнении командира «Альфы» Вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов назвал "чистой чушью" сообщения о том, что отставка бывшего командира управления "А" Центра специального назначения ФСБ Валерия Канакина связана с делом сотрудников службы, арестованных за разбой.

Происшествия Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.

Происшествия Из-за пожара на шахте в Воркуте эвакуируют почти 250 горняков Из шахты "Заполярная" в Воркуте (Коми) в понедельник эвакуируют горняков из-за пожара в административном здании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МЧС.

Происшествия В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.

Политика В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 и 18 июля проведут переговоры и примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

Происшествия Под Воронежем ребенок погиб в карьере Подросток погиб после обвала в песчаном карьере под Воронежем.

Экономика Минфин допустил повышение возраста для покупки алкоголя до 21 года Минфин считает допустимым повышение возраста для покупки любого алкоголя до 21 года, однако изначально не поддерживал законопроект Минздрава, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

Футбол Александр Медведев: «Зенит» сделал первый шаг к защите титула Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал победу петербургского клуба в матче первого тура РПЛ.

Политика Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.

Происшествия Адвокат Хачатурян заявил о фальсификации показаний Адвокат одной из сестер Хачатурян заявил о том, что показания сестер по делу об убийстве их отца могли быть сфальсифицированы в ходе допроса.