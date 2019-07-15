с чего всё началось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Об этом она сообщила на форуме «Территория смыслов», трансляция которого велась в YouTube.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

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Политика Евросоюз одобрил санкции против Турции Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.

Шоу-бизнес Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.

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Космос Против строительства гигантского телескопа на Гавайях протестуют демонстранты Активисты протестуют против строительства гигантского телескопа на земле, которую некоторые коренные гавайцы считают священным местом поклонения богам.

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Технологии «Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы Представители банков могут ознакомиться с экосистемой продуктов «Ростелекома» для работы с Единой биометрической системой, выбрать необходимые параметры продуктов и отправить запрос коммерческого предложения прямо на портале.

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Космос Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2» Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.

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