Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором ПетербургаЭкономика сегодня 08:00

В течение месяца раз в неделю он мне звонил и спрашивал: "Ну, вы надумали?". Я говорю: "Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор"

Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга. Об этом рассказывается в документальном фильме, вышедшем к 70-летию нынешнего спикера Совета Федерации.

Происшествия Сообщение об опасном сближении самолетов над Москвой не подтвердилось Ранее СМИ сообщили, что в небе над Шереметьево произошло опасное сближение бизнес-джета и британского Airbus A-380, следовавшего из Лондона в Гонконг.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Происшествия Жители Самары засняли на видео падение метеорита Яркую вспышку света засняли на видео жители Самары, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, скорее всего, это было падение метеорита.

Общество Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает свой 70-летний юбилей в кругу семьи, прогуливаясь по Санкт-Петербургу, вечером планирует посетить концерт классической музыки.

Политика Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.

Гаджеты Apple решила экономить на камерах для iPhone Компания Apple экономит на камерах для своих iPhone, пишут журналисты издания PhoneArena, которые ссылаются на данные аналитиков Cowen.

Политика Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.

Политика Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.

Шоу-бизнес Актрису Аллу Демидову госпитализировали Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".

Экономика ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о начале сезона активности клещей, который ежегодно начинается с начала апреля с появления теплых дней и таяния снега С начала года привито от клещевого энцефалита более 800 тыс. человек, планируется привить более 3 млн человек", - говорится в сообщении.

Экономика В Пенсионном фонде разъяснили, кому не выдадут маткапитал Если жилье не пригодно для жизни или дом скоро снесут, Пенсионный фонд не разрешит тратить на него материнский капитал.

Футбол СМИ назвали возможный срок дисквалификации футболиста «Атлетико» Косты Диего Коста может получить восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи в матче 31-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Барслеоной».

Политика На Западе заявили о выходе России из космической гонки Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.

Футбол ГК «Ростов-Дон» победил «Ференцварош» в матче Лиги чемпионов Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в венгерском Эрде обыграл «Ференцварош» со счетом 29:26.

Политика Клинцевич заявил о готовности Порошенко к кровавым провокациям Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что украинский президент Петр Порошенко готов к кровавым провокациям для достижения своих целей.

Культура Путин и Эрдоган посетят премьеру турецкой оперы «Троя» Лидеры двух государств посетят оперу «Троя» 8 апреля, премьера которой откроет Год культуры и туризма России и Турции.

Экономика На нацпроекты потратят 25,7 трлн рублей Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что средств на реализацию национальных проектов хватает.