Политика
Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором ПетербургаЭкономика сегодня 08:00
Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга. Об этом рассказывается в документальном фильме, вышедшем к 70-летию нынешнего спикера Совета Федерации.
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В течение месяца раз в неделю он мне звонил и спрашивал: "Ну, вы надумали?". Я говорю: "Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор"
— Валентина Матвиенко, российский политикПолит.ру 05:52
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