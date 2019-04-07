Политика

Матвиенко вспомнила об отказах Путину стать губернатором ПетербургаЭкономика сегодня 08:00

Президент РФ Владимир Путин в 2003 году целый месяц уговаривал Валентину Матвиенко стать главой Санкт-Петербурга. Об этом рассказывается в документальном фильме, вышедшем к 70-летию нынешнего спикера Совета Федерации.
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Валентина Матвиенко
В течение месяца раз в неделю он мне звонил и спрашивал: "Ну, вы надумали?". Я говорю: "Владимир Владимирович, я очень вас прошу, я безумно люблю город, но все-таки давайте, может быть, другой сделаем выбор"
— Валентина Матвиенко, российский политикПолит.ру 05:52

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Матвиенко вспомнила, как Путин уговаривал её стать губернатором Петербурга

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Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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