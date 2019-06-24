Политика

Матвиенко согласилась остаться в СовфедеГазета.Ru 04:26

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, что Беглов предложил Матвиенко стать частью команды лидеров и представлять интересы Санкт-Петербурга в Совфеде.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает "РИА Новости
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Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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