Политика
Матвиенко согласилась остаться в СовфедеГазета.Ru 04:26
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, что Беглов предложил Матвиенко стать частью команды лидеров и представлять интересы Санкт-Петербурга в Совфеде.
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с чего всё началось
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает "РИА Новости".Реальное время04:40
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
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