Матвиенко согласилась остаться в СовфедеГазета.Ru 04:26

с чего всё началось

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, что Беглов предложил Матвиенко стать частью команды лидеров и представлять интересы Санкт-Петербурга в Совфеде.

Транспорт Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.

Шоу-бизнес Карли Клосс и Джошуа Кушнер устроили вторую свадьбу Вторую свадьбу Клосс и Кушнера посетили такие звездные гости, как Дерек Бласберг, Дарья Жукова, Кэти Перри и Орландо Блум.

Политика Из-за бытового скандала обрушился рейтинг Бориса Джонсона У экс-министра иностранных дел Англии Бориса Джонсона произошло быстрое падение рейтинга.

Политика Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.

Гаджеты В Сети появились характеристики смартфона Honor 9X Инсайдер под ником RODENT950 часто одним из первых публикует достоверные новости, касающиеся техники Huawei.

Происшествия Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Патрушев и Болтон начали встречу в Израиле Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Израиле.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.

Общество Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".

Общество МТС поменяла логотип впервые за 13 лет «Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.

Политика Депутаты Челябинска приняли отставку главы города Депутаты Челябинской городской думы в ходе заседания приняли отставку главы города Владимира Елистратова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинска.

Происшествия Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.

Политика Медведев пригласил французского премьера в Россию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуара Филиппа посетить Россию.

Политика Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.

Космос 10 вариантов будущего через тысячу лет Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Общество Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.

Армия и оружие Украинский спецназ впервые прошел сертификацию НАТО Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF отмечается в сообщении Напомним, что силы быстрого реагирования НАТО включают в себя сухопутные войска, войска специального назначения, воздушные и морские подразделения.

Общество Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.