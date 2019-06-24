Матвиенко согласилась остаться в Совете ФедерацииLenta.ru 04:31

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Политика Песков заявил о русофобской истерии в Грузии Ситуация в Грузии для российских туристов остается опасной, а в целом в стране царит подогреваемая радикалами русофобская истерия.

Музыка Филипп Киркоров принял роды в своем новом клипе Премьера видео на песню «Стеснение пропало» состоится 24 июня. А пока певец поделился в «Инстаграме» тизером нового клипа.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Происшествия В Москве мужчина украл коробку с волосами на 450 тысяч рублей Злоумышленник с похожим на пистолет предметом украл у москвички коробку волос и продал ее содержимое за 450 тысяч рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Политика В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Решение усилить контроль за качеством грузинского алкоголя не связано с мерами по обеспечению безопасности своих граждан в Грузии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гаджеты Realme интригует снимком с 64-мегапиксельной квадрокамеры нового смартфона Глава по маркетингу realme опубликовал в Weibo снимок, сделанный неким новым смартфоном компании.

Космос Ракета SpaceX доставит в космос прах 152 покойников Прах людей «похоронят» в космосе в металлических капсулах. Falcon Heavy стартует 24 июня, а в случае неблагоприятных метеоусловий 25-го.

Происшествия В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Анапы в Уфу Самолет, летевший с юга России, вынужденно сел в аэропорту Курумоч из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации воздушного судна.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.

Технологии Компаниям Mail.ru Group и «Билайн» удалось решить конфликт Впоследствии Mail.ru Group заявила: причиной стало то, что «Билайн» повысил в шесть раз стоимость отправки сообщений по прямому каналу связи между компаниями.

Авто Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.

Политика Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.

Общество Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Политика Авиакомпании потеряют 3 миллиарда из-за запрета полетов в Грузию Авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию.

Политика Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии «Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.

Экономика Группа ГАЗ прогнозирует снижение рынка LCV в России в 2019 году на 12% "Группа ГАЗ" прогнозирует снижение рынка легких коммерческих машин (LCV) в России в 2019 году на 12%, до 93 тысяч штук, рассказал на пресс-конференции объединения автопроизводителей России директор по продажам и маркетингу дивизиона легковых коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" Олег Марков.

Политика Климкин пригрозил РФ «новой волной давления» Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

Происшествия В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.