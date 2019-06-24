Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете ФедерацииLenta.ru 04:31
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.
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с чего всё началось
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает "РИА Новости".Реальное время04:40
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Александр Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде
Петербургский дневник04:34
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В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
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В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
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Ракета SpaceX доставит в космос прах 152 покойников
Прах людей «похоронят» в космосе в металлических капсулах. Falcon Heavy стартует 24 июня, а в случае неблагоприятных метеоусловий 25-го.
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Самолет, летевший с юга России, вынужденно сел в аэропорту Курумоч из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации воздушного судна.
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В продажу поступила первая умная колонка от LG с «Алисой»
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Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Технологии
Компаниям Mail.ru Group и «Билайн» удалось решить конфликт
Впоследствии Mail.ru Group заявила: причиной стало то, что «Билайн» повысил в шесть раз стоимость отправки сообщений по прямому каналу связи между компаниями.
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Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
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Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Египет и Россия завершают переговоры о восстановлении авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада до конца 2019 года.
Обновлено в 06:56
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Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
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Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
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Обновлено вчера в 17:28
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Авиакомпании потеряют 3 миллиарда из-за запрета полетов в Грузию
Авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за запрета на полеты в Грузию.
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Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
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Политика
Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии
«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной», — заявил он.
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Экономика
Группа ГАЗ прогнозирует снижение рынка LCV в России в 2019 году на 12%
"Группа ГАЗ" прогнозирует снижение рынка легких коммерческих машин (LCV) в России в 2019 году на 12%, до 93 тысяч штук, рассказал на пресс-конференции объединения автопроизводителей России директор по продажам и маркетингу дивизиона легковых коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" Олег Марков.
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Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
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Обновлено в 04:18
Армия и оружие
Британские морпехи устроили пьяный дебош на учениях в Балтийском море
Британские морпехи устроили пьяный дебош на корабле во время учений в Балтийском море.
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