Матвиенко согласилась остаться в Совете ФедерацииLenta.ru 04:31

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.

Политика В ПАСЕ ответили на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею Глава одной из политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею.

Происшествия В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.

Происшествия Рэпер Порока Ронин скончался в Санкт-Петербурге Российский рэпер Никита Демидов, известный как Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге из-за сердечной недостаточности.

Происшествия Курский полицейский устроил стрельбу из-за играющих в футбол детей Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, проводится проверка, сообщает СУСК по региону.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Космос НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.

Общество Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.

Общество В Центральной России похолодает на 20 градусов В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.

Политика Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.

Политика Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Экономика В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки "Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

Религия У православных России начинается Петров пост Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.

Технологии Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Происшествия В Забайкалье мужчина убил пасынка из-за отказа учиться читать В Следственном комитете России сообщили, что житель Забайкальского края убил малолетнего пасынка после отказа ребенка учиться читать.

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Общество Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.

Армия и оружие У берегов Крыма замечены военные самолеты США Два американских летательных аппарата были замечены у берегов Крыма, а также над Донбассом.

Политика Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.

Общество Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.

Футбол «Барселона» не планирует возвращать Алвеса Бразильский защитник Дани Алвес не вернётся в «Барселону», утверждает Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Космос 10 вариантов будущего через тысячу лет Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.

Происшествия У экс-главы красноярского Росприроднадзора нашлась новая взятка Бывшего главу красноярского Росприроднадзора Андрея Калинина подозревают в еще одной крупной взятке - речь идет о 500 тыс. рублей, который, по версии следствия, экс-чиновник получил за выдачу разрешительных документов.