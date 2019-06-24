Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете ФедерацииLenta.ru 04:31

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает "РИА Новости
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Реальное время04:40

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Беглов предложил Матвиенко дальше представлять Петербург в Совфеде

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Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять Петербург в Совете Федерации

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«Мы сможем двойной тягой многое сделать для города». Матвиенко описала, как они с Бегловым помогут Петербургу

Фонтанка.Ру05:44

Александр Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде

Петербургский дневник04:34

Беглов предложил Матвиенко остаться сенатором в случае его победы на выборах губернатора

Интерфакс04:30

Беглов предложил Матвиенко представлять Петербург в СФ в случае его победы на выборах

ТАСС05:08

Беглов выдвинет Матвиенко в Совет федерации

Коммерсантъ04:23
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Политика

В ПАСЕ ответили на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею

Глава одной из политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Рэпер Порока Ронин скончался в Санкт-Петербурге

Российский рэпер Никита Демидов, известный как Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге из-за сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Курский полицейский устроил стрельбу из-за играющих в футбол детей

Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, проводится проверка, сообщает СУСК по региону.
Обновлено в 05:02
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек

Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика

Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Политика

Глава Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:57
Религия

У православных России начинается Петров пост

Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.
Обновлено в 02:30
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Забайкалье мужчина убил пасынка из-за отказа учиться читать

В Следственном комитете России сообщили, что житель Забайкальского края убил малолетнего пасынка после отказа ребенка учиться читать.
Обновлено в 03:53
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Общество

Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

У берегов Крыма замечены военные самолеты США

Два американских летательных аппарата были замечены у берегов Крыма, а также над Донбассом.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии

В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:55
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
Футбол

«Барселона» не планирует возвращать Алвеса

Бразильский защитник Дани Алвес не вернётся в «Барселону», утверждает Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье

Уполномоченный по правам человека навестил Гульнару Каримову в колонии

Обновлено в 05:03
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Космос

10 вариантов будущего через тысячу лет

Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Происшествия

У экс-главы красноярского Росприроднадзора нашлась новая взятка

Бывшего главу красноярского Росприроднадзора Андрея Калинина подозревают в еще одной крупной взятке - речь идет о 500 тыс. рублей, который, по версии следствия, экс-чиновник получил за выдачу разрешительных документов.
Обновлено в 04:23
Общество

В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А

Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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