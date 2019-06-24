Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете ФедерацииLenta.ru 04:31
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.
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с чего всё началось
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил Валентине Матвиенко дальше представлять интересы Санкт-Петербурга в Совете Федерации, сообщает "РИА Новости".Реальное время04:40
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Александр Беглов предложил Матвиенко и дальше представлять интересы Петербурга в Совфеде
Петербургский дневник04:34
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Политика
В ПАСЕ ответили на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
Глава одной из политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Рэпер Порока Ронин скончался в Санкт-Петербурге
Российский рэпер Никита Демидов, известный как Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге из-за сердечной недостаточности.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Курский полицейский устроил стрельбу из-за играющих в футбол детей
Сотрудник полиции в Курске выстрелил в воздух во дворе дома из-за того, что дети попали футбольным мячом по его машине, проводится проверка, сообщает СУСК по региону.
Обновлено в 05:02
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек
Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины
Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку.
Обновлено в 05:11
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Обновлено в 04:30
Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Обновлено в 03:48
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:57
Религия
У православных России начинается Петров пост
Сегодня, 24 июня, православными Россиянами отмечается начало Петрова поста, ежегодно выпадающего на различные даты и ранее называемого постом Пятидесятницы.
Обновлено в 02:30
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Забайкалье мужчина убил пасынка из-за отказа учиться читать
В Следственном комитете России сообщили, что житель Забайкальского края убил малолетнего пасынка после отказа ребенка учиться читать.
Обновлено в 03:53
Политика
МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Общество
Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии
За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
У берегов Крыма замечены военные самолеты США
Два американских летательных аппарата были замечены у берегов Крыма, а также над Донбассом.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии
В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:55
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Общество
Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки дел.
Обновлено в 05:40
Футбол
«Барселона» не планирует возвращать Алвеса
Бразильский защитник Дани Алвес не вернётся в «Барселону», утверждает Marca со ссылкой на радиостанцию RAC1.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Экономика
Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет
Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Происшествия
У экс-главы красноярского Росприроднадзора нашлась новая взятка
Бывшего главу красноярского Росприроднадзора Андрея Калинина подозревают в еще одной крупной взятке - речь идет о 500 тыс. рублей, который, по версии следствия, экс-чиновник получил за выдачу разрешительных документов.
Обновлено в 04:23
Общество
В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А
Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55