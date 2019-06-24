Матвиенко согласилась остаться в Совете ФедерацииLenta.ru 04:31

с чего всё началось

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко дальше представлять интересы города в верхней палате парламента в случае его победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Политика В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210 статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.

Политика Подсчитаны потери Грузии, отказавшейся от российских туристов «Если с 1 июля 2019 года ни один российский турист не посетит страну, ущерб достигнет 100 млн долларов», — сообщает издание Nation News со ссылкой на экспертов организации.

Происшествия В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter Два истребителя бундесвера Eurofighter потерпели крушение на северо-востоке Германии, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.

Политика Авиасообщение между Россией и Грузией будет полностью прекращено Полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля, говорится в официальном сообщении российского Минтранса.

Политика Зеленский уволил еще троих губернаторов Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.

Политика Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала Россия продолжает занимать второе место на мировом рынке оружия. Общий портфель заказов достиг 54 миллиардов долларов.

Политика Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".

Политика Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В России началась внезапная проверка боеготовности Центрального военного округа (ЦВО), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом ВС РФ.

Происшествия Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.

Футбол Глушаков ищет работу через инстаграм Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".

Политика Толстой: делегация РФ в ПАСЕ 24 июня вылетает в Страсбург Делегация Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи.

Экономика В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.

Экономика В Белоруссии назвали срок вытеснения грязной нефти со своей территории Загрязненная нефть из трубопровода «Дружба» может быть вытеснена с территории Белоруссии досрочно.

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

Шоу-бизнес Алиса Казьмина поделилась снимками подросшей дочери Аршавина Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина вернулась в Instagram, в котором не публиковала записи больше года.

Общество Штрафы за тонировку стекол предложили отменить в Госдуме Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В США нашли тела россиянки и ее двоих детей Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.